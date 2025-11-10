SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold 3 Engine
Dany Wardiyanto

Gold 3 Engine

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-Real 44
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
0.12 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
0.49 USD (492 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD (204 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (0.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.10 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Crescita mensile:
0.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
0.20 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 288
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.49 USD
Massima perdita consecutiva: -0.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
Non ci sono recensioni
2025.11.10 07:05
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.10 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold 3 Engine
30USD al mese
0%
0
0
USD
476
USD
1
100%
6
83%
100%
2.44
0.05
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.