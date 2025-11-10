- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
0.12 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
0.49 USD (492 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD (204 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (0.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.10 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Crescita mensile:
0.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
0.20 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|288
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Best Trade: +0.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.49 USD
Massima perdita consecutiva: -0.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Pending Order
- Multi Layer
