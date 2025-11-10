- 자본
- 축소
트레이드:
170
이익 거래:
133 (78.23%)
손실 거래:
37 (21.76%)
최고의 거래:
12.17 USD
최악의 거래:
-11.44 USD
총 수익:
68.67 USD (66 843 pips)
총 손실:
-54.19 USD (37 178 pips)
연속 최대 이익:
24 (4.09 USD)
연속 최대 이익:
22.43 USD (13)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
62.51%
최대 입금량:
1.70%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.44
롱(주식매수):
122 (71.76%)
숏(주식차입매도):
48 (28.24%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
0.52 USD
평균 손실:
-1.46 USD
연속 최대 손실:
8 (-6.14 USD)
연속 최대 손실:
-26.69 USD (6)
월별 성장률:
3.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.14 USD
최대한의:
33.14 USD (6.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.44% (32.64 USD)
자본금별:
6.24% (24.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|154
|NZDCADm#
|7
|AUDNZDm#
|5
|AUDCADm#
|4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|13
|NZDCADm#
|1
|AUDNZDm#
|0
|AUDCADm#
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|28K
|NZDCADm#
|832
|AUDNZDm#
|509
|AUDCADm#
|400
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.17 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +4.09 USD
연속 최대 손실: -6.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
391
USD
USD
10
100%
170
78%
63%
1.26
0.09
USD
USD
6%
1:500