信号 / MetaTrader 4 / Fusion 4
Dany Wardiyanto

Fusion 4

Dany Wardiyanto
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
170
盈利交易:
133 (78.23%)
亏损交易:
37 (21.76%)
最好交易:
12.17 USD
最差交易:
-11.44 USD
毛利:
68.67 USD (66 843 pips)
毛利亏损:
-54.19 USD (37 178 pips)
最大连续赢利:
24 (4.09 USD)
最大连续盈利:
22.43 USD (13)
夏普比率:
0.05
交易活动:
62.51%
最大入金加载:
1.70%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
56
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.44
长期交易:
122 (71.76%)
短期交易:
48 (28.24%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.09 USD
平均利润:
0.52 USD
平均损失:
-1.46 USD
最大连续失误:
8 (-6.14 USD)
最大连续亏损:
-26.69 USD (6)
每月增长:
3.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.14 USD
最大值:
33.14 USD (6.53%)
相对跌幅:
结余:
6.44% (32.64 USD)
净值:
6.24% (24.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDm# 154
NZDCADm# 7
AUDNZDm# 5
AUDCADm# 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDm# 13
NZDCADm# 1
AUDNZDm# 0
AUDCADm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDm# 28K
NZDCADm# 832
AUDNZDm# 509
AUDCADm# 400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.17 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +4.09 USD
最大连续亏损: -6.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
2026.01.16 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.10 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
