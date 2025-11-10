- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
170
盈利交易:
133 (78.23%)
亏损交易:
37 (21.76%)
最好交易:
12.17 USD
最差交易:
-11.44 USD
毛利:
68.67 USD (66 843 pips)
毛利亏损:
-54.19 USD (37 178 pips)
最大连续赢利:
24 (4.09 USD)
最大连续盈利:
22.43 USD (13)
夏普比率:
0.05
交易活动:
62.51%
最大入金加载:
1.70%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
56
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.44
长期交易:
122 (71.76%)
短期交易:
48 (28.24%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.09 USD
平均利润:
0.52 USD
平均损失:
-1.46 USD
最大连续失误:
8 (-6.14 USD)
最大连续亏损:
-26.69 USD (6)
每月增长:
3.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.14 USD
最大值:
33.14 USD (6.53%)
相对跌幅:
结余:
6.44% (32.64 USD)
净值:
6.24% (24.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|154
|NZDCADm#
|7
|AUDNZDm#
|5
|AUDCADm#
|4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|13
|NZDCADm#
|1
|AUDNZDm#
|0
|AUDCADm#
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|28K
|NZDCADm#
|832
|AUDNZDm#
|509
|AUDCADm#
|400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.17 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +4.09 USD
最大连续亏损: -6.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
391
USD
USD
10
100%
170
78%
63%
1.26
0.09
USD
USD
6%
1:500