Dany Wardiyanto

Fusion 4

Dany Wardiyanto
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 4%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
133 (78.23%)
Transacciones Irrentables:
37 (21.76%)
Mejor transacción:
12.17 USD
Peor transacción:
-11.44 USD
Beneficio Bruto:
68.67 USD (66 843 pips)
Pérdidas Brutas:
-54.19 USD (37 178 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (4.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.43 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
62.51%
Carga máxima del depósito:
1.70%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.44
Transacciones Largas:
122 (71.76%)
Transacciones Cortas:
48 (28.24%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.09 USD
Beneficio medio:
0.52 USD
Pérdidas medias:
-1.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-6.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.69 USD (6)
Crecimiento al mes:
3.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.14 USD
Máxima:
33.14 USD (6.53%)
Reducción relativa:
De balance:
6.44% (32.64 USD)
De fondos:
6.24% (24.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 154
NZDCADm# 7
AUDNZDm# 5
AUDCADm# 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 13
NZDCADm# 1
AUDNZDm# 0
AUDCADm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 28K
NZDCADm# 832
AUDNZDm# 509
AUDCADm# 400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.17 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +4.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
2026.01.16 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.10 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
