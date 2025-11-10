- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
133 (78.23%)
Transacciones Irrentables:
37 (21.76%)
Mejor transacción:
12.17 USD
Peor transacción:
-11.44 USD
Beneficio Bruto:
68.67 USD (66 843 pips)
Pérdidas Brutas:
-54.19 USD (37 178 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (4.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.43 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
62.51%
Carga máxima del depósito:
1.70%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.44
Transacciones Largas:
122 (71.76%)
Transacciones Cortas:
48 (28.24%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.09 USD
Beneficio medio:
0.52 USD
Pérdidas medias:
-1.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-6.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.69 USD (6)
Crecimiento al mes:
3.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.14 USD
Máxima:
33.14 USD (6.53%)
Reducción relativa:
De balance:
6.44% (32.64 USD)
De fondos:
6.24% (24.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|154
|NZDCADm#
|7
|AUDNZDm#
|5
|AUDCADm#
|4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLDm#
|13
|NZDCADm#
|1
|AUDNZDm#
|0
|AUDCADm#
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLDm#
|28K
|NZDCADm#
|832
|AUDNZDm#
|509
|AUDCADm#
|400
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +12.17 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +4.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
391
USD
USD
10
100%
170
78%
63%
1.26
0.09
USD
USD
6%
1:500