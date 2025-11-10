SinaisSeções
Dany Wardiyanto

Fusion 4

Dany Wardiyanto
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
133 (78.23%)
Negociações com perda:
37 (21.76%)
Melhor negociação:
12.17 USD
Pior negociação:
-11.44 USD
Lucro bruto:
68.67 USD (66 843 pips)
Perda bruta:
-54.19 USD (37 178 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (4.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.43 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
62.51%
Depósito máximo carregado:
1.70%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
122 (71.76%)
Negociações curtas:
48 (28.24%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
0.52 USD
Perda média:
-1.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-6.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.69 USD (6)
Crescimento mensal:
3.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.14 USD
Máximo:
33.14 USD (6.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.44% (32.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.24% (24.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 154
NZDCADm# 7
AUDNZDm# 5
AUDCADm# 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 13
NZDCADm# 1
AUDNZDm# 0
AUDCADm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 28K
NZDCADm# 832
AUDNZDm# 509
AUDCADm# 400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.17 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +4.09 USD
Máxima perda consecutiva: -6.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
2026.01.16 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.10 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
