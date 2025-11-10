- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
133 (78.23%)
Negociações com perda:
37 (21.76%)
Melhor negociação:
12.17 USD
Pior negociação:
-11.44 USD
Lucro bruto:
68.67 USD (66 843 pips)
Perda bruta:
-54.19 USD (37 178 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (4.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.43 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
62.51%
Depósito máximo carregado:
1.70%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
122 (71.76%)
Negociações curtas:
48 (28.24%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
0.52 USD
Perda média:
-1.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-6.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.69 USD (6)
Crescimento mensal:
3.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.14 USD
Máximo:
33.14 USD (6.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.44% (32.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.24% (24.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|154
|NZDCADm#
|7
|AUDNZDm#
|5
|AUDCADm#
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|13
|NZDCADm#
|1
|AUDNZDm#
|0
|AUDCADm#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|28K
|NZDCADm#
|832
|AUDNZDm#
|509
|AUDCADm#
|400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.17 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +4.09 USD
Máxima perda consecutiva: -6.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
