Trades insgesamt:
170
Gewinntrades:
133 (78.23%)
Verlusttrades:
37 (21.76%)
Bester Trade:
12.17 USD
Schlechtester Trade:
-11.44 USD
Bruttoprofit:
68.67 USD (66 843 pips)
Bruttoverlust:
-54.19 USD (37 178 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (4.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.43 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
62.51%
Max deposit load:
1.70%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.44
Long-Positionen:
122 (71.76%)
Short-Positionen:
48 (28.24%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-6.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.69 USD (6)
Wachstum pro Monat :
3.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.14 USD
Maximaler:
33.14 USD (6.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.44% (32.64 USD)
Kapital:
6.24% (24.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|154
|NZDCADm#
|7
|AUDNZDm#
|5
|AUDCADm#
|4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|13
|NZDCADm#
|1
|AUDNZDm#
|0
|AUDCADm#
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|28K
|NZDCADm#
|832
|AUDNZDm#
|509
|AUDCADm#
|400
Bester Trade: +12.17 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.14 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
391
USD
USD
10
100%
170
78%
63%
1.26
0.09
USD
USD
6%
1:500