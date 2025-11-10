SignaleKategorien
Dany Wardiyanto

Fusion 4

Dany Wardiyanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 4%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
170
Gewinntrades:
133 (78.23%)
Verlusttrades:
37 (21.76%)
Bester Trade:
12.17 USD
Schlechtester Trade:
-11.44 USD
Bruttoprofit:
68.67 USD (66 843 pips)
Bruttoverlust:
-54.19 USD (37 178 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (4.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.43 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
62.51%
Max deposit load:
1.70%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.44
Long-Positionen:
122 (71.76%)
Short-Positionen:
48 (28.24%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-6.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.69 USD (6)
Wachstum pro Monat :
3.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.14 USD
Maximaler:
33.14 USD (6.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.44% (32.64 USD)
Kapital:
6.24% (24.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 154
NZDCADm# 7
AUDNZDm# 5
AUDCADm# 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# 13
NZDCADm# 1
AUDNZDm# 0
AUDCADm# 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# 28K
NZDCADm# 832
AUDNZDm# 509
AUDCADm# 400
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.17 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
Keine Bewertungen
2026.01.16 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.10 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
