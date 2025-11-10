СигналыРазделы
Dany Wardiyanto

Fusion 4

Dany Wardiyanto
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
133 (78.23%)
Убыточных трейдов:
37 (21.76%)
Лучший трейд:
12.17 USD
Худший трейд:
-11.44 USD
Общая прибыль:
68.67 USD (66 843 pips)
Общий убыток:
-54.19 USD (37 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (4.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.43 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
62.51%
Макс. загрузка депозита:
1.70%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
122 (71.76%)
Коротких трейдов:
48 (28.24%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
0.52 USD
Средний убыток:
-1.46 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-6.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.69 USD (6)
Прирост в месяц:
3.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.14 USD
Максимальная:
33.14 USD (6.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.44% (32.64 USD)
По эквити:
6.24% (24.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 154
NZDCADm# 7
AUDNZDm# 5
AUDCADm# 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 13
NZDCADm# 1
AUDNZDm# 0
AUDCADm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 28K
NZDCADm# 832
AUDNZDm# 509
AUDCADm# 400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.17 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4.09 USD
Макс. убыток в серии: -6.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
Нет отзывов
2026.01.16 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.10 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.