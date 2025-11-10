- Прирост
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
133 (78.23%)
Убыточных трейдов:
37 (21.76%)
Лучший трейд:
12.17 USD
Худший трейд:
-11.44 USD
Общая прибыль:
68.67 USD (66 843 pips)
Общий убыток:
-54.19 USD (37 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (4.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.43 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
62.51%
Макс. загрузка депозита:
1.70%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
122 (71.76%)
Коротких трейдов:
48 (28.24%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
0.52 USD
Средний убыток:
-1.46 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-6.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.69 USD (6)
Прирост в месяц:
3.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.14 USD
Максимальная:
33.14 USD (6.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.44% (32.64 USD)
По эквити:
6.24% (24.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|154
|NZDCADm#
|7
|AUDNZDm#
|5
|AUDCADm#
|4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|13
|NZDCADm#
|1
|AUDNZDm#
|0
|AUDCADm#
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|28K
|NZDCADm#
|832
|AUDNZDm#
|509
|AUDCADm#
|400
Лучший трейд: +12.17 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4.09 USD
Макс. убыток в серии: -6.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
