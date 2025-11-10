- 成長
トレード:
170
利益トレード:
133 (78.23%)
損失トレード:
37 (21.76%)
ベストトレード:
12.17 USD
最悪のトレード:
-11.44 USD
総利益:
68.67 USD (66 843 pips)
総損失:
-54.19 USD (37 178 pips)
最大連続の勝ち:
24 (4.09 USD)
最大連続利益:
22.43 USD (13)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
62.51%
最大入金額:
1.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
122 (71.76%)
短いトレード:
48 (28.24%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
0.52 USD
平均損失:
-1.46 USD
最大連続の負け:
8 (-6.14 USD)
最大連続損失:
-26.69 USD (6)
月間成長:
3.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.14 USD
最大の:
33.14 USD (6.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.44% (32.64 USD)
エクイティによる:
6.24% (24.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|154
|NZDCADm#
|7
|AUDNZDm#
|5
|AUDCADm#
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|13
|NZDCADm#
|1
|AUDNZDm#
|0
|AUDCADm#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|28K
|NZDCADm#
|832
|AUDNZDm#
|509
|AUDCADm#
|400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.17 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +4.09 USD
最大連続損失: -6.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
391
USD
USD
10
100%
170
78%
63%
1.26
0.09
USD
USD
6%
1:500