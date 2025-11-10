シグナルセクション
Dany Wardiyanto

Fusion 4

Dany Wardiyanto
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
170
利益トレード:
133 (78.23%)
損失トレード:
37 (21.76%)
ベストトレード:
12.17 USD
最悪のトレード:
-11.44 USD
総利益:
68.67 USD (66 843 pips)
総損失:
-54.19 USD (37 178 pips)
最大連続の勝ち:
24 (4.09 USD)
最大連続利益:
22.43 USD (13)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
62.51%
最大入金額:
1.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
122 (71.76%)
短いトレード:
48 (28.24%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
0.52 USD
平均損失:
-1.46 USD
最大連続の負け:
8 (-6.14 USD)
最大連続損失:
-26.69 USD (6)
月間成長:
3.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.14 USD
最大の:
33.14 USD (6.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.44% (32.64 USD)
エクイティによる:
6.24% (24.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 154
NZDCADm# 7
AUDNZDm# 5
AUDCADm# 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 13
NZDCADm# 1
AUDNZDm# 0
AUDCADm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 28K
NZDCADm# 832
AUDNZDm# 509
AUDCADm# 400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.17 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +4.09 USD
最大連続損失: -6.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Gold & Currency
レビューなし
2026.01.16 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.10 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
