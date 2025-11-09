- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
46 (71.87%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (28.13%)
En iyi işlem:
6.87 USD
En kötü işlem:
-12.41 USD
Brüt kâr:
131.57 USD (13 582 pips)
Brüt zarar:
-89.54 USD (8 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (66.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.39 USD (16)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.30%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.77
Alış işlemleri:
29 (45.31%)
Satış işlemleri:
35 (54.69%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
2.86 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-54.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.77 USD (7)
Aylık büyüme:
7.27%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.98 USD
Maksimum:
54.77 USD (8.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.07% (0.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|39
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|0
|ETHUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.2K
|EURUSD
|338
|BTCUSD
|0
|ETHUSD
|159
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.87 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +66.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
ICMarkets-Live22
|1.36 × 28
