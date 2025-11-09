- Crescimento
Negociações:
173
Negociações com lucro:
120 (69.36%)
Negociações com perda:
53 (30.64%)
Melhor negociação:
16.85 USD
Pior negociação:
-22.13 USD
Lucro bruto:
414.61 USD (171 641 pips)
Perda bruta:
-290.34 USD (58 797 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (155.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
155.37 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
6.55%
Depósito máximo carregado:
122.72%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.81
Negociações longas:
97 (56.07%)
Negociações curtas:
76 (43.93%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
3.46 USD
Perda média:
-5.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-152.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-152.89 USD (14)
Crescimento mensal:
7.09%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.98 USD
Máximo:
152.89 USD (19.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.71% (152.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.08% (497.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|ETHUSD
|30
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|90
|ETHUSD
|26
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9.7K
|ETHUSD
|47K
|EURUSD
|338
|BTCUSD
|56K
|EURGBP
|13
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.35 × 896
|
ICMarkets-Live04
|0.36 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
Tickmill-Live02
|0.51 × 1404
|
ICMarketsSC-Live09
|0.57 × 63
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.79 × 606
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarkets-Live15
|0.94 × 16
|
ICMarkets-Live22
|0.95 × 40
|
EurotradeSA-Live01
|0.95 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
RoboForex-Prime
|1.08 × 25
|
ICMarkets-Live14
|1.09 × 70
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
77 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
702
USD
USD
8
56%
173
69%
7%
1.42
0.72
USD
USD
77%
1:500