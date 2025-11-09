SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / JVieira Forex
Jean Vieira

JVieira Forex

Jean Vieira
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 21%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
173
Negociações com lucro:
120 (69.36%)
Negociações com perda:
53 (30.64%)
Melhor negociação:
16.85 USD
Pior negociação:
-22.13 USD
Lucro bruto:
414.61 USD (171 641 pips)
Perda bruta:
-290.34 USD (58 797 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (155.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
155.37 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
6.55%
Depósito máximo carregado:
122.72%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.81
Negociações longas:
97 (56.07%)
Negociações curtas:
76 (43.93%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
3.46 USD
Perda média:
-5.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-152.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-152.89 USD (14)
Crescimento mensal:
7.09%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.98 USD
Máximo:
152.89 USD (19.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.71% (152.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.08% (497.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 125
ETHUSD 30
EURUSD 11
BTCUSD 6
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 90
ETHUSD 26
EURUSD 3
BTCUSD 6
EURGBP 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 9.7K
ETHUSD 47K
EURUSD 338
BTCUSD 56K
EURGBP 13
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.85 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +155.37 USD
Máxima perda consecutiva: -152.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.25 × 4
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.35 × 896
ICMarkets-Live04
0.36 × 45
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
Tickmill-Live02
0.51 × 1404
ICMarketsSC-Live09
0.57 × 63
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.79 × 606
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarkets-Live15
0.94 × 16
ICMarkets-Live22
0.95 × 40
EurotradeSA-Live01
0.95 × 22
AxioryAsia-02Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
RoboForex-Prime
1.08 × 25
ICMarkets-Live14
1.09 × 70
Tickcopy-Real
1.20 × 5
66 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 23:26 2025.12.08 23:26:33  

Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!

2025.11.12 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.09 22:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
