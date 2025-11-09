СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JVieira Forex
Jean Vieira

JVieira Forex

Jean Vieira
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 77 USD в месяц
прирост с 2025 21%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
120 (69.36%)
Убыточных трейдов:
53 (30.64%)
Лучший трейд:
16.85 USD
Худший трейд:
-22.13 USD
Общая прибыль:
414.61 USD (171 641 pips)
Общий убыток:
-290.34 USD (58 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (155.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
155.37 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
6.55%
Макс. загрузка депозита:
122.72%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
97 (56.07%)
Коротких трейдов:
76 (43.93%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
3.46 USD
Средний убыток:
-5.48 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-152.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.89 USD (14)
Прирост в месяц:
7.09%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.98 USD
Максимальная:
152.89 USD (19.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.71% (152.89 USD)
По эквити:
77.08% (497.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 125
ETHUSD 30
EURUSD 11
BTCUSD 6
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 90
ETHUSD 26
EURUSD 3
BTCUSD 6
EURGBP 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.7K
ETHUSD 47K
EURUSD 338
BTCUSD 56K
EURGBP 13
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.85 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +155.37 USD
Макс. убыток в серии: -152.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.25 × 4
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.35 × 896
ICMarkets-Live04
0.36 × 45
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
Tickmill-Live02
0.51 × 1404
ICMarketsSC-Live09
0.57 × 63
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.79 × 606
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarkets-Live15
0.94 × 16
ICMarkets-Live22
0.95 × 40
EurotradeSA-Live01
0.95 × 22
AxioryAsia-02Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
RoboForex-Prime
1.08 × 25
ICMarkets-Live14
1.09 × 70
Tickcopy-Real
1.20 × 5
еще 66...
Нет отзывов
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 23:26 2025.12.08 23:26:33  

Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!

2025.11.12 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.09 22:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
