Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
120 (69.36%)
Убыточных трейдов:
53 (30.64%)
Лучший трейд:
16.85 USD
Худший трейд:
-22.13 USD
Общая прибыль:
414.61 USD (171 641 pips)
Общий убыток:
-290.34 USD (58 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (155.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
155.37 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
6.55%
Макс. загрузка депозита:
122.72%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
97 (56.07%)
Коротких трейдов:
76 (43.93%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
3.46 USD
Средний убыток:
-5.48 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-152.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.89 USD (14)
Прирост в месяц:
7.09%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.98 USD
Максимальная:
152.89 USD (19.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.71% (152.89 USD)
По эквити:
77.08% (497.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|ETHUSD
|30
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|90
|ETHUSD
|26
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.7K
|ETHUSD
|47K
|EURUSD
|338
|BTCUSD
|56K
|EURGBP
|13
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.85 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +155.37 USD
Макс. убыток в серии: -152.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.35 × 896
|
ICMarkets-Live04
|0.36 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
Tickmill-Live02
|0.51 × 1404
|
ICMarketsSC-Live09
|0.57 × 63
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.79 × 606
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarkets-Live15
|0.94 × 16
|
ICMarkets-Live22
|0.95 × 40
|
EurotradeSA-Live01
|0.95 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
RoboForex-Prime
|1.08 × 25
|
ICMarkets-Live14
|1.09 × 70
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
Нет отзывов
Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!
