SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / JVieira Forex
Jean Vieira

JVieira Forex

Jean Vieira
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 77 USD al mes
incremento desde 2025 21%
Tickmill-Live04
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
173
Transacciones Rentables:
120 (69.36%)
Transacciones Irrentables:
53 (30.64%)
Mejor transacción:
16.85 USD
Peor transacción:
-22.13 USD
Beneficio Bruto:
414.61 USD (171 641 pips)
Pérdidas Brutas:
-290.34 USD (58 797 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (155.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
155.37 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
6.55%
Carga máxima del depósito:
122.72%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.81
Transacciones Largas:
97 (56.07%)
Transacciones Cortas:
76 (43.93%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
0.72 USD
Beneficio medio:
3.46 USD
Pérdidas medias:
-5.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-152.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-152.89 USD (14)
Crecimiento al mes:
7.09%
Trading algorítmico:
56%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.98 USD
Máxima:
152.89 USD (19.71%)
Reducción relativa:
De balance:
19.71% (152.89 USD)
De fondos:
77.08% (497.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 125
ETHUSD 30
EURUSD 11
BTCUSD 6
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 90
ETHUSD 26
EURUSD 3
BTCUSD 6
EURGBP 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 9.7K
ETHUSD 47K
EURUSD 338
BTCUSD 56K
EURGBP 13
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.85 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +155.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -152.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.25 × 4
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.35 × 896
ICMarkets-Live04
0.36 × 45
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
Tickmill-Live02
0.51 × 1404
ICMarketsSC-Live09
0.57 × 63
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.79 × 606
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarkets-Live15
0.94 × 16
ICMarkets-Live22
0.95 × 40
EurotradeSA-Live01
0.95 × 22
AxioryAsia-02Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
RoboForex-Prime
1.08 × 25
ICMarkets-Live14
1.09 × 70
Tickcopy-Real
1.20 × 5
otros 66...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 23:26 2025.12.08 23:26:33  

Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!

2025.11.12 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.09 22:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
JVieira Forex
77 USD al mes
21%
0
0
USD
702
USD
8
56%
173
69%
7%
1.42
0.72
USD
77%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.