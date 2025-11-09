- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
173
Transacciones Rentables:
120 (69.36%)
Transacciones Irrentables:
53 (30.64%)
Mejor transacción:
16.85 USD
Peor transacción:
-22.13 USD
Beneficio Bruto:
414.61 USD (171 641 pips)
Pérdidas Brutas:
-290.34 USD (58 797 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (155.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
155.37 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
6.55%
Carga máxima del depósito:
122.72%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.81
Transacciones Largas:
97 (56.07%)
Transacciones Cortas:
76 (43.93%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
0.72 USD
Beneficio medio:
3.46 USD
Pérdidas medias:
-5.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-152.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-152.89 USD (14)
Crecimiento al mes:
7.09%
Trading algorítmico:
56%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.98 USD
Máxima:
152.89 USD (19.71%)
Reducción relativa:
De balance:
19.71% (152.89 USD)
De fondos:
77.08% (497.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|ETHUSD
|30
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|90
|ETHUSD
|26
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9.7K
|ETHUSD
|47K
|EURUSD
|338
|BTCUSD
|56K
|EURGBP
|13
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.85 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +155.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -152.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.35 × 896
|
ICMarkets-Live04
|0.36 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
Tickmill-Live02
|0.51 × 1404
|
ICMarketsSC-Live09
|0.57 × 63
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.79 × 606
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarkets-Live15
|0.94 × 16
|
ICMarkets-Live22
|0.95 × 40
|
EurotradeSA-Live01
|0.95 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
RoboForex-Prime
|1.08 × 25
|
ICMarkets-Live14
|1.09 × 70
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
otros 66...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
77 USD al mes
21%
0
0
USD
USD
702
USD
USD
8
56%
173
69%
7%
1.42
0.72
USD
USD
77%
1:500