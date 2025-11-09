SignaleKategorien
Jean Vieira

JVieira Forex

Jean Vieira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 77 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
173
Gewinntrades:
120 (69.36%)
Verlusttrades:
53 (30.64%)
Bester Trade:
16.85 USD
Schlechtester Trade:
-22.13 USD
Bruttoprofit:
414.61 USD (171 641 pips)
Bruttoverlust:
-290.34 USD (58 797 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (155.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
155.37 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
6.55%
Max deposit load:
122.72%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.81
Long-Positionen:
97 (56.07%)
Short-Positionen:
76 (43.93%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-152.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-152.89 USD (14)
Wachstum pro Monat :
7.09%
Algo-Trading:
56%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.98 USD
Maximaler:
152.89 USD (19.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.71% (152.89 USD)
Kapital:
77.08% (497.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 125
ETHUSD 30
EURUSD 11
BTCUSD 6
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 90
ETHUSD 26
EURUSD 3
BTCUSD 6
EURGBP 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 9.7K
ETHUSD 47K
EURUSD 338
BTCUSD 56K
EURGBP 13
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.85 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +155.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -152.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.25 × 4
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.35 × 896
ICMarkets-Live04
0.36 × 45
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
Tickmill-Live02
0.51 × 1404
ICMarketsSC-Live09
0.57 × 63
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.79 × 606
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarkets-Live15
0.94 × 16
ICMarkets-Live22
0.95 × 40
EurotradeSA-Live01
0.95 × 22
AxioryAsia-02Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
RoboForex-Prime
1.08 × 25
ICMarkets-Live14
1.09 × 70
Tickcopy-Real
1.20 × 5
noch 66 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 23:26 2025.12.08 23:26:33  

Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!

2025.11.12 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.09 22:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
