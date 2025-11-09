- Wachstum
Trades insgesamt:
173
Gewinntrades:
120 (69.36%)
Verlusttrades:
53 (30.64%)
Bester Trade:
16.85 USD
Schlechtester Trade:
-22.13 USD
Bruttoprofit:
414.61 USD (171 641 pips)
Bruttoverlust:
-290.34 USD (58 797 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (155.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
155.37 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
6.55%
Max deposit load:
122.72%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.81
Long-Positionen:
97 (56.07%)
Short-Positionen:
76 (43.93%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-152.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-152.89 USD (14)
Wachstum pro Monat :
7.09%
Algo-Trading:
56%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.98 USD
Maximaler:
152.89 USD (19.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.71% (152.89 USD)
Kapital:
77.08% (497.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|ETHUSD
|30
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|90
|ETHUSD
|26
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.7K
|ETHUSD
|47K
|EURUSD
|338
|BTCUSD
|56K
|EURGBP
|13
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.35 × 896
|
ICMarkets-Live04
|0.36 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
Tickmill-Live02
|0.51 × 1404
|
ICMarketsSC-Live09
|0.57 × 63
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.79 × 606
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarkets-Live15
|0.94 × 16
|
ICMarkets-Live22
|0.95 × 40
|
EurotradeSA-Live01
|0.95 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
RoboForex-Prime
|1.08 × 25
|
ICMarkets-Live14
|1.09 × 70
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!
