Trade:
66
Profit Trade:
48 (72.72%)
Loss Trade:
18 (27.27%)
Best Trade:
6.87 USD
Worst Trade:
-12.41 USD
Profitto lordo:
136.65 USD (14 101 pips)
Perdita lorda:
-89.54 USD (8 835 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (66.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.39 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
93.77%
Massimo carico di deposito:
2.60%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
31 (46.97%)
Short Trade:
35 (53.03%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-4.97 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-54.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.77 USD (7)
Crescita mensile:
8.15%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.98 USD
Massimale:
54.77 USD (8.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.24% (54.77 USD)
Per equità:
0.34% (2.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|0
|ETHUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.7K
|EURUSD
|338
|BTCUSD
|0
|ETHUSD
|159
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.87 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +66.39 USD
Massima perdita consecutiva: -54.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
ICMarkets-Live22
|1.36 × 28
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
77USD al mese
8%
0
0
USD
USD
630
USD
USD
1
84%
66
72%
94%
1.52
0.71
USD
USD
8%
1:500