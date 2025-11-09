シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / JVieira Forex
Jean Vieira

JVieira Forex

Jean Vieira
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  77  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 21%
Tickmill-Live04
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
173
利益トレード:
120 (69.36%)
損失トレード:
53 (30.64%)
ベストトレード:
16.85 USD
最悪のトレード:
-22.13 USD
総利益:
414.61 USD (171 641 pips)
総損失:
-290.34 USD (58 797 pips)
最大連続の勝ち:
19 (155.37 USD)
最大連続利益:
155.37 USD (19)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
6.55%
最大入金額:
122.72%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.81
長いトレード:
97 (56.07%)
短いトレード:
76 (43.93%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
3.46 USD
平均損失:
-5.48 USD
最大連続の負け:
14 (-152.89 USD)
最大連続損失:
-152.89 USD (14)
月間成長:
7.09%
アルゴリズム取引:
56%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.98 USD
最大の:
152.89 USD (19.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.71% (152.89 USD)
エクイティによる:
77.08% (497.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 125
ETHUSD 30
EURUSD 11
BTCUSD 6
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 90
ETHUSD 26
EURUSD 3
BTCUSD 6
EURGBP 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 9.7K
ETHUSD 47K
EURUSD 338
BTCUSD 56K
EURGBP 13
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.85 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +155.37 USD
最大連続損失: -152.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.25 × 4
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.35 × 896
ICMarkets-Live04
0.36 × 45
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
Tickmill-Live02
0.51 × 1404
ICMarketsSC-Live09
0.57 × 63
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.79 × 606
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarkets-Live15
0.94 × 16
ICMarkets-Live22
0.95 × 40
EurotradeSA-Live01
0.95 × 22
AxioryAsia-02Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
RoboForex-Prime
1.08 × 25
ICMarkets-Live14
1.09 × 70
Tickcopy-Real
1.20 × 5
66 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 23:26 2025.12.08 23:26:33  

Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!

2025.11.12 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.09 22:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
JVieira Forex
77 USD/月
21%
0
0
USD
702
USD
8
56%
173
69%
7%
1.42
0.72
USD
77%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください