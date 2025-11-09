- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
173
利益トレード:
120 (69.36%)
損失トレード:
53 (30.64%)
ベストトレード:
16.85 USD
最悪のトレード:
-22.13 USD
総利益:
414.61 USD (171 641 pips)
総損失:
-290.34 USD (58 797 pips)
最大連続の勝ち:
19 (155.37 USD)
最大連続利益:
155.37 USD (19)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
6.55%
最大入金額:
122.72%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.81
長いトレード:
97 (56.07%)
短いトレード:
76 (43.93%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
3.46 USD
平均損失:
-5.48 USD
最大連続の負け:
14 (-152.89 USD)
最大連続損失:
-152.89 USD (14)
月間成長:
7.09%
アルゴリズム取引:
56%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.98 USD
最大の:
152.89 USD (19.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.71% (152.89 USD)
エクイティによる:
77.08% (497.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|ETHUSD
|30
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|90
|ETHUSD
|26
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.7K
|ETHUSD
|47K
|EURUSD
|338
|BTCUSD
|56K
|EURGBP
|13
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.85 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +155.37 USD
最大連続損失: -152.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.35 × 896
|
ICMarkets-Live04
|0.36 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
Tickmill-Live02
|0.51 × 1404
|
ICMarketsSC-Live09
|0.57 × 63
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.79 × 606
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarkets-Live15
|0.94 × 16
|
ICMarkets-Live22
|0.95 × 40
|
EurotradeSA-Live01
|0.95 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
RoboForex-Prime
|1.08 × 25
|
ICMarkets-Live14
|1.09 × 70
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
77 USD/月
21%
0
0
USD
USD
702
USD
USD
8
56%
173
69%
7%
1.42
0.72
USD
USD
77%
1:500