리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 3 Pepperstone-Demo01 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.25 × 4 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 Tickmill-Live 0.35 × 896 ICMarkets-Live04 0.36 × 45 ICMarkets-Live18 0.50 × 60 Tickmill-Live02 0.51 × 1404 ICMarketsSC-Live09 0.57 × 63 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live07 0.79 × 606 ICMarketsSC-Live23 0.83 × 29 LQD1-Live01 0.90 × 98 ICMarkets-Live15 0.94 × 16 ICMarkets-Live22 0.95 × 40 EurotradeSA-Live01 0.95 × 22 AxioryAsia-02Live 1.00 × 3 ICMarketsSC-Live04 1.05 × 82 Pepperstone-Edge12 1.08 × 66 RoboForex-Prime 1.08 × 25 ICMarkets-Live14 1.09 × 70 Tickcopy-Real 1.20 × 5 66 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오