- 자본
- 축소
트레이드:
178
이익 거래:
125 (70.22%)
손실 거래:
53 (29.78%)
최고의 거래:
16.85 USD
최악의 거래:
-22.13 USD
총 수익:
445.58 USD (174 763 pips)
총 손실:
-290.34 USD (58 797 pips)
연속 최대 이익:
19 (155.37 USD)
연속 최대 이익:
155.37 USD (19)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
4.64%
최대 입금량:
122.72%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.02
롱(주식매수):
102 (57.30%)
숏(주식차입매도):
76 (42.70%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
0.87 USD
평균 이익:
3.56 USD
평균 손실:
-5.48 USD
연속 최대 손실:
14 (-152.89 USD)
연속 최대 손실:
-152.89 USD (14)
월별 성장률:
6.80%
Algo 트레이딩:
55%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
23.98 USD
최대한의:
152.89 USD (19.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.71% (152.89 USD)
자본금별:
77.08% (497.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|130
|ETHUSD
|30
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|121
|ETHUSD
|26
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|13K
|ETHUSD
|47K
|EURUSD
|338
|BTCUSD
|56K
|EURGBP
|13
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.35 × 896
|
ICMarkets-Live04
|0.36 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
Tickmill-Live02
|0.51 × 1404
|
ICMarketsSC-Live09
|0.57 × 63
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.79 × 606
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarkets-Live15
|0.94 × 16
|
ICMarkets-Live22
|0.95 × 40
|
EurotradeSA-Live01
|0.95 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
RoboForex-Prime
|1.08 × 25
|
ICMarkets-Live14
|1.09 × 70
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!
