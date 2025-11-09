시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / JVieira Forex
Jean Vieira

JVieira Forex

Jean Vieira
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 77 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 27%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
178
이익 거래:
125 (70.22%)
손실 거래:
53 (29.78%)
최고의 거래:
16.85 USD
최악의 거래:
-22.13 USD
총 수익:
445.58 USD (174 763 pips)
총 손실:
-290.34 USD (58 797 pips)
연속 최대 이익:
19 (155.37 USD)
연속 최대 이익:
155.37 USD (19)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
4.64%
최대 입금량:
122.72%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.02
롱(주식매수):
102 (57.30%)
숏(주식차입매도):
76 (42.70%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
0.87 USD
평균 이익:
3.56 USD
평균 손실:
-5.48 USD
연속 최대 손실:
14 (-152.89 USD)
연속 최대 손실:
-152.89 USD (14)
월별 성장률:
6.80%
Algo 트레이딩:
55%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
23.98 USD
최대한의:
152.89 USD (19.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.71% (152.89 USD)
자본금별:
77.08% (497.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 130
ETHUSD 30
EURUSD 11
BTCUSD 6
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 121
ETHUSD 26
EURUSD 3
BTCUSD 6
EURGBP 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 13K
ETHUSD 47K
EURUSD 338
BTCUSD 56K
EURGBP 13
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.85 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +155.37 USD
연속 최대 손실: -152.89 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.25 × 4
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.35 × 896
ICMarkets-Live04
0.36 × 45
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
Tickmill-Live02
0.51 × 1404
ICMarketsSC-Live09
0.57 × 63
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.79 × 606
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarkets-Live15
0.94 × 16
ICMarkets-Live22
0.95 × 40
EurotradeSA-Live01
0.95 × 22
AxioryAsia-02Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
RoboForex-Prime
1.08 × 25
ICMarkets-Live14
1.09 × 70
Tickcopy-Real
1.20 × 5
66 더...
리뷰 없음
2026.01.06 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 23:26 2025.12.08 23:26:33  

Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!

2025.11.12 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.09 22:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
