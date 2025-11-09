- 成长
交易:
173
盈利交易:
120 (69.36%)
亏损交易:
53 (30.64%)
最好交易:
16.85 USD
最差交易:
-22.13 USD
毛利:
414.61 USD (171 641 pips)
毛利亏损:
-290.34 USD (58 797 pips)
最大连续赢利:
19 (155.37 USD)
最大连续盈利:
155.37 USD (19)
夏普比率:
0.13
交易活动:
6.55%
最大入金加载:
122.72%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.81
长期交易:
97 (56.07%)
短期交易:
76 (43.93%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.72 USD
平均利润:
3.46 USD
平均损失:
-5.48 USD
最大连续失误:
14 (-152.89 USD)
最大连续亏损:
-152.89 USD (14)
每月增长:
7.09%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
23.98 USD
最大值:
152.89 USD (19.71%)
相对跌幅:
结余:
19.71% (152.89 USD)
净值:
77.08% (497.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|ETHUSD
|30
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|90
|ETHUSD
|26
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|6
|EURGBP
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.7K
|ETHUSD
|47K
|EURUSD
|338
|BTCUSD
|56K
|EURGBP
|13
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.85 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +155.37 USD
最大连续亏损: -152.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.35 × 896
|
ICMarkets-Live04
|0.36 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
Tickmill-Live02
|0.51 × 1404
|
ICMarketsSC-Live09
|0.57 × 63
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.79 × 606
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarkets-Live15
|0.94 × 16
|
ICMarkets-Live22
|0.95 × 40
|
EurotradeSA-Live01
|0.95 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
RoboForex-Prime
|1.08 × 25
|
ICMarkets-Live14
|1.09 × 70
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
没有评论
Finalizamos o ano com mais de 20% de retorno (em apenas dois meses)! Voltamos ano que vem. Boas Festas a todos!!
