Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 3 Exness-Real3 0.00 × 5 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 3 Exness-Real17 0.00 × 2 Exness-Real14 0.06 × 48 ICMarketsSC-Live18 0.13 × 30 ICMarketsSC-Live27 0.23 × 60 ICMarketsSC-Live24 0.28 × 231 ICMarketsSC-Live16 0.30 × 47 ICMarketsSC-Live12 0.39 × 85 FPMarkets-Live2 0.47 × 19 ICMarketsSC-Live23 0.54 × 134 Tickmill-Live05 0.76 × 50 OrbexGlobal-Live 1.13 × 8 ICMarketsSC-Live25 1.29 × 441 ICMarketsSC-Live26 1.32 × 184 ICMarkets-Live22 1.38 × 34 ICMarketsSC-Live14 1.42 × 149 Pepperstone-Edge07 1.60 × 5 Exness-Real20 2.00 × 8 ICMarketsSC-Live20 2.12 × 549 RoboForex-ECN-2 2.56 × 9 17 daha fazla...