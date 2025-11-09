- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
151.00 USD
En kötü işlem:
-1.16 USD
Brüt kâr:
442.81 USD (5 131 pips)
Brüt zarar:
-1.16 USD (29 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (247.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
247.72 USD (5)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
380.73
Alış işlemleri:
4 (44.44%)
Satış işlemleri:
5 (55.56%)
Kâr faktörü:
381.73
Beklenen getiri:
49.07 USD
Ortalama kâr:
55.35 USD
Ortalama zarar:
-1.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.16 USD (1)
Aylık büyüme:
0.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.16 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (1.16 USD)
Varlığa göre:
0.15% (153.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|CADCHF
|2
|AUDUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
1 2
1 2
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|91
|EURGBP
|141
|CADCHF
|150
|AUDUSD
|15
|EURCAD
|11
|GBPUSD
|33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|1.7K
|EURGBP
|543
|CADCHF
|571
|AUDUSD
|327
|EURCAD
|808
|GBPUSD
|1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +151.00 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +247.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
Exness-Real3
|0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
Exness-Real17
|0.00 × 2
Exness-Real14
|0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 60
ICMarketsSC-Live24
|0.28 × 231
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
|0.54 × 134
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
OrbexGlobal-Live
|1.13 × 8
ICMarketsSC-Live25
|1.29 × 441
ICMarketsSC-Live26
|1.32 × 184
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
ICMarketsSC-Live14
|1.42 × 149
Pepperstone-Edge07
|1.60 × 5
Exness-Real20
|2.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
|2.12 × 549
RoboForex-ECN-2
|2.56 × 9
