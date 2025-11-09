- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
25 (83.33%)
손실 거래:
5 (16.67%)
최고의 거래:
415.86 USD
최악의 거래:
-59.18 USD
총 수익:
2 256.91 USD (18 349 pips)
총 손실:
-134.42 USD (3 763 pips)
연속 최대 이익:
14 (1 386.67 USD)
연속 최대 이익:
1 386.67 USD (14)
샤프 비율:
0.63
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.73%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
13 일
회복 요인:
22.26
롱(주식매수):
14 (46.67%)
숏(주식차입매도):
16 (53.33%)
수익 요인:
16.79
기대수익:
70.75 USD
평균 이익:
90.28 USD
평균 손실:
-26.88 USD
연속 최대 손실:
2 (-77.55 USD)
연속 최대 손실:
-77.55 USD (2)
월별 성장률:
1.46%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
95.36 USD (0.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (1.16 USD)
자본금별:
2.63% (2 671.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|9
|USDCAD
|6
|CADCHF
|4
|AUDCHF
|4
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDJPY
|604
|USDCAD
|513
|CADCHF
|254
|AUDCHF
|532
|EURGBP
|141
|AUDUSD
|24
|EURCAD
|21
|GBPUSD
|33
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDJPY
|4.9K
|USDCAD
|1.6K
|CADCHF
|830
|AUDCHF
|3.3K
|EURGBP
|543
|AUDUSD
|561
|EURCAD
|1.6K
|GBPUSD
|1.1K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +415.86 USD
최악의 거래: -59 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 386.67 USD
연속 최대 손실: -77.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 60
|
ICMarketsSC-Live24
|0.28 × 242
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.55 × 146
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
OrbexGlobal-Live
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live14
|1.16 × 196
|
ICMarketsSC-Live25
|1.28 × 519
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
Pepperstone-Edge07
|1.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|1.99 × 217
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.13 × 579
|
RoboForex-ECN-2
|2.40 × 10
|
Exness-Real17
|2.71 × 7
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
9
100%
30
83%
100%
16.78
70.75
USD
USD
3%
1:500