- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
21 (84.00%)
損失トレード:
4 (16.00%)
ベストトレード:
415.86 USD
最悪のトレード:
-59.18 USD
総利益:
1 790.18 USD (16 111 pips)
総損失:
-113.28 USD (2 163 pips)
最大連続の勝ち:
14 (1 386.67 USD)
最大連続利益:
1 386.67 USD (14)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.62%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
17.58
長いトレード:
9 (36.00%)
短いトレード:
16 (64.00%)
プロフィットファクター:
15.80
期待されたペイオフ:
67.08 USD
平均利益:
85.25 USD
平均損失:
-28.32 USD
最大連続の負け:
2 (-77.55 USD)
最大連続損失:
-77.55 USD (2)
月間成長:
1.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
95.36 USD (0.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (1.16 USD)
エクイティによる:
2.37% (2 408.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|9
|CADCHF
|4
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDJPY
|604
|CADCHF
|254
|AUDCHF
|487
|EURGBP
|141
|AUDUSD
|24
|EURCAD
|21
|USDCAD
|112
|GBPUSD
|33
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDJPY
|4.9K
|CADCHF
|830
|AUDCHF
|2.7K
|EURGBP
|543
|AUDUSD
|561
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|1.7K
|GBPUSD
|1.1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +415.86 USD
最悪のトレード: -59 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 386.67 USD
最大連続損失: -77.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
