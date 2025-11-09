- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
21 (84.00%)
亏损交易:
4 (16.00%)
最好交易:
415.86 USD
最差交易:
-59.18 USD
毛利:
1 790.18 USD (16 111 pips)
毛利亏损:
-113.28 USD (2 163 pips)
最大连续赢利:
14 (1 386.67 USD)
最大连续盈利:
1 386.67 USD (14)
夏普比率:
0.60
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.62%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
10 天
采收率:
17.58
长期交易:
9 (36.00%)
短期交易:
16 (64.00%)
利润因子:
15.80
预期回报:
67.08 USD
平均利润:
85.25 USD
平均损失:
-28.32 USD
最大连续失误:
2 (-77.55 USD)
最大连续亏损:
-77.55 USD (2)
每月增长:
1.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
95.36 USD (0.09%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (1.16 USD)
净值:
2.37% (2 408.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|9
|CADCHF
|4
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY
|604
|CADCHF
|254
|AUDCHF
|487
|EURGBP
|141
|AUDUSD
|24
|EURCAD
|21
|USDCAD
|112
|GBPUSD
|33
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY
|4.9K
|CADCHF
|830
|AUDCHF
|2.7K
|EURGBP
|543
|AUDUSD
|561
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|1.7K
|GBPUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +415.86 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 386.67 USD
最大连续亏损: -77.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 60
|
ICMarketsSC-Live24
|0.28 × 242
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.55 × 146
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
OrbexGlobal-Live
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live14
|1.16 × 196
|
ICMarketsSC-Live25
|1.28 × 519
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
Pepperstone-Edge07
|1.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|1.99 × 217
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.13 × 579
|
RoboForex-ECN-2
|2.40 × 10
|
Exness-Real17
|2.71 × 7
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
7
100%
25
84%
100%
15.80
67.08
USD
USD
2%
1:500