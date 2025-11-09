SinaisSeções
Emin Buelent Kasapoglu

LAPLACE ROBOTS Wanderlust Lyra Pro

Emin Buelent Kasapoglu
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
21 (84.00%)
Negociações com perda:
4 (16.00%)
Melhor negociação:
415.86 USD
Pior negociação:
-59.18 USD
Lucro bruto:
1 790.18 USD (16 111 pips)
Perda bruta:
-113.28 USD (2 163 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (1 386.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 386.67 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.62%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
17.58
Negociações longas:
9 (36.00%)
Negociações curtas:
16 (64.00%)
Fator de lucro:
15.80
Valor esperado:
67.08 USD
Lucro médio:
85.25 USD
Perda média:
-28.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-77.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-77.55 USD (2)
Crescimento mensal:
1.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
95.36 USD (0.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (1.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.37% (2 408.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDJPY 9
CADCHF 4
AUDCHF 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
EURCAD 2
USDCAD 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDJPY 604
CADCHF 254
AUDCHF 487
EURGBP 141
AUDUSD 24
EURCAD 21
USDCAD 112
GBPUSD 33
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDJPY 4.9K
CADCHF 830
AUDCHF 2.7K
EURGBP 543
AUDUSD 561
EURCAD 1.6K
USDCAD 1.7K
GBPUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +415.86 USD
Pior negociação: -59 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 386.67 USD
Máxima perda consecutiva: -77.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 60
ICMarketsSC-Live24
0.28 × 242
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 146
Tickmill-Live05
0.76 × 50
OrbexGlobal-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live14
1.16 × 196
ICMarketsSC-Live25
1.28 × 519
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
Pepperstone-Edge07
1.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.99 × 217
Exness-Real20
2.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
2.13 × 579
RoboForex-ECN-2
2.40 × 10
Exness-Real17
2.71 × 7
17 mais ...
description will be uploaded
Sem comentários
2025.11.24 14:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 14:22
Share of trading days is too low
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 08:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 08:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 08:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.09 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 08:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
