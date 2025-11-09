- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
21 (84.00%)
Negociações com perda:
4 (16.00%)
Melhor negociação:
415.86 USD
Pior negociação:
-59.18 USD
Lucro bruto:
1 790.18 USD (16 111 pips)
Perda bruta:
-113.28 USD (2 163 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (1 386.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 386.67 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.62%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
17.58
Negociações longas:
9 (36.00%)
Negociações curtas:
16 (64.00%)
Fator de lucro:
15.80
Valor esperado:
67.08 USD
Lucro médio:
85.25 USD
Perda média:
-28.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-77.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-77.55 USD (2)
Crescimento mensal:
1.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
95.36 USD (0.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (1.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.37% (2 408.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|9
|CADCHF
|4
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDJPY
|604
|CADCHF
|254
|AUDCHF
|487
|EURGBP
|141
|AUDUSD
|24
|EURCAD
|21
|USDCAD
|112
|GBPUSD
|33
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDJPY
|4.9K
|CADCHF
|830
|AUDCHF
|2.7K
|EURGBP
|543
|AUDUSD
|561
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|1.7K
|GBPUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +415.86 USD
Pior negociação: -59 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 386.67 USD
Máxima perda consecutiva: -77.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 60
|
ICMarketsSC-Live24
|0.28 × 242
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.55 × 146
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
OrbexGlobal-Live
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live14
|1.16 × 196
|
ICMarketsSC-Live25
|1.28 × 519
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
Pepperstone-Edge07
|1.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|1.99 × 217
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.13 × 579
|
RoboForex-ECN-2
|2.40 × 10
|
Exness-Real17
|2.71 × 7
17 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
description will be uploaded
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
7
100%
25
84%
100%
15.80
67.08
USD
USD
2%
1:500