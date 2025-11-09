- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
21 (84.00%)
Убыточных трейдов:
4 (16.00%)
Лучший трейд:
415.86 USD
Худший трейд:
-59.18 USD
Общая прибыль:
1 790.18 USD (16 111 pips)
Общий убыток:
-113.28 USD (2 163 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1 386.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 386.67 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.62%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
17.58
Длинных трейдов:
9 (36.00%)
Коротких трейдов:
16 (64.00%)
Профит фактор:
15.80
Мат. ожидание:
67.08 USD
Средняя прибыль:
85.25 USD
Средний убыток:
-28.32 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-77.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.55 USD (2)
Прирост в месяц:
1.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.36 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (1.16 USD)
По эквити:
2.37% (2 408.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|9
|CADCHF
|4
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY
|604
|CADCHF
|254
|AUDCHF
|487
|EURGBP
|141
|AUDUSD
|24
|EURCAD
|21
|USDCAD
|112
|GBPUSD
|33
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY
|4.9K
|CADCHF
|830
|AUDCHF
|2.7K
|EURGBP
|543
|AUDUSD
|561
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|1.7K
|GBPUSD
|1.1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +415.86 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 386.67 USD
Макс. убыток в серии: -77.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
