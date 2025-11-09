СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LAPLACE ROBOTS Wanderlust Lyra Pro
Emin Buelent Kasapoglu

LAPLACE ROBOTS Wanderlust Lyra Pro

Emin Buelent Kasapoglu
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 2%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
21 (84.00%)
Убыточных трейдов:
4 (16.00%)
Лучший трейд:
415.86 USD
Худший трейд:
-59.18 USD
Общая прибыль:
1 790.18 USD (16 111 pips)
Общий убыток:
-113.28 USD (2 163 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1 386.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 386.67 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.62%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
17.58
Длинных трейдов:
9 (36.00%)
Коротких трейдов:
16 (64.00%)
Профит фактор:
15.80
Мат. ожидание:
67.08 USD
Средняя прибыль:
85.25 USD
Средний убыток:
-28.32 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-77.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.55 USD (2)
Прирост в месяц:
1.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.36 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (1.16 USD)
По эквити:
2.37% (2 408.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPY 9
CADCHF 4
AUDCHF 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
EURCAD 2
USDCAD 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPY 604
CADCHF 254
AUDCHF 487
EURGBP 141
AUDUSD 24
EURCAD 21
USDCAD 112
GBPUSD 33
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPY 4.9K
CADCHF 830
AUDCHF 2.7K
EURGBP 543
AUDUSD 561
EURCAD 1.6K
USDCAD 1.7K
GBPUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +415.86 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 386.67 USD
Макс. убыток в серии: -77.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 60
ICMarketsSC-Live24
0.28 × 242
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 146
Tickmill-Live05
0.76 × 50
OrbexGlobal-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live14
1.16 × 196
ICMarketsSC-Live25
1.28 × 519
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
Pepperstone-Edge07
1.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.99 × 217
Exness-Real20
2.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
2.13 × 579
RoboForex-ECN-2
2.40 × 10
Exness-Real17
2.71 × 7
description will be uploaded
Нет отзывов
2025.11.24 14:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 14:22
Share of trading days is too low
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 08:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 08:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 08:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.09 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 08:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LAPLACE ROBOTS Wanderlust Lyra Pro
1000 USD в месяц
2%
0
0
USD
102K
USD
7
100%
25
84%
100%
15.80
67.08
USD
2%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.