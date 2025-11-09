- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
151.00 USD
Worst Trade:
-1.16 USD
Profitto lordo:
442.81 USD (5 131 pips)
Perdita lorda:
-1.16 USD (29 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (247.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
380.73
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
381.73
Profitto previsto:
49.07 USD
Profitto medio:
55.35 USD
Perdita media:
-1.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.16 USD (1)
Crescita mensile:
0.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.16 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (1.16 USD)
Per equità:
0.15% (153.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|CADCHF
|2
|AUDUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|91
|EURGBP
|141
|CADCHF
|150
|AUDUSD
|15
|EURCAD
|11
|GBPUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|1.7K
|EURGBP
|543
|CADCHF
|571
|AUDUSD
|327
|EURCAD
|808
|GBPUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +151.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +247.72 USD
Massima perdita consecutiva: -1.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 60
|
ICMarketsSC-Live24
|0.28 × 231
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.54 × 134
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
OrbexGlobal-Live
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|1.29 × 441
|
ICMarketsSC-Live26
|1.32 × 184
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live14
|1.42 × 149
|
Pepperstone-Edge07
|1.60 × 5
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.12 × 549
|
RoboForex-ECN-2
|2.56 × 9
