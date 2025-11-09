SeñalesSecciones
Emin Buelent Kasapoglu

LAPLACE ROBOTS Wanderlust Lyra Pro

Emin Buelent Kasapoglu
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 2%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
21 (84.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (16.00%)
Mejor transacción:
415.86 USD
Peor transacción:
-59.18 USD
Beneficio Bruto:
1 790.18 USD (16 111 pips)
Pérdidas Brutas:
-113.28 USD (2 163 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (1 386.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 386.67 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.62%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
17.58
Transacciones Largas:
9 (36.00%)
Transacciones Cortas:
16 (64.00%)
Factor de Beneficio:
15.80
Beneficio Esperado:
67.08 USD
Beneficio medio:
85.25 USD
Pérdidas medias:
-28.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-77.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-77.55 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
95.36 USD (0.09%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (1.16 USD)
De fondos:
2.37% (2 408.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDJPY 9
CADCHF 4
AUDCHF 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
EURCAD 2
USDCAD 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDJPY 604
CADCHF 254
AUDCHF 487
EURGBP 141
AUDUSD 24
EURCAD 21
USDCAD 112
GBPUSD 33
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDJPY 4.9K
CADCHF 830
AUDCHF 2.7K
EURGBP 543
AUDUSD 561
EURCAD 1.6K
USDCAD 1.7K
GBPUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +415.86 USD
Peor transacción: -59 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 386.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -77.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 60
ICMarketsSC-Live24
0.28 × 242
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 146
Tickmill-Live05
0.76 × 50
OrbexGlobal-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live14
1.16 × 196
ICMarketsSC-Live25
1.28 × 519
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
Pepperstone-Edge07
1.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.99 × 217
Exness-Real20
2.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
2.13 × 579
RoboForex-ECN-2
2.40 × 10
Exness-Real17
2.71 × 7
otros 17...
description will be uploaded
2025.11.24 14:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 14:22
Share of trading days is too low
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 08:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 08:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 08:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.09 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 08:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
