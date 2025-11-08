SinyallerBölümler
Mailan Chatur Rohman

MGS

Mailan Chatur Rohman
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
69 (70.40%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (29.59%)
En iyi işlem:
18.20 USD
En kötü işlem:
-21.47 USD
Brüt kâr:
351.29 USD (164 848 pips)
Brüt zarar:
-104.63 USD (48 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (41.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.71 USD (9)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.88%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
7.31
Alış işlemleri:
46 (46.94%)
Satış işlemleri:
52 (53.06%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
2.52 USD
Ortalama kâr:
5.09 USD
Ortalama zarar:
-3.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.63 USD (2)
Aylık büyüme:
8.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.74 USD (1.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.18% (38.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 81
GBPUSD 11
GBPJPY 3
EURUSD 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 215
GBPUSD 21
GBPJPY 5
EURUSD 1
USDJPY 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 113K
GBPUSD 2.2K
GBPJPY 820
EURUSD 113
USDJPY 362
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.52 × 1415
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.37 × 122
Exness-Real16
3.22 × 54
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.73 × 113
VTMarkets-Live
7.00 × 7
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
13.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
İnceleme yok
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
