Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 Exness-Real28 0.00 × 1 Exness-Real17 0.52 × 1415 Exness-Real4 1.11 × 9 Exness-Real18 1.37 × 122 Exness-Real16 3.22 × 54 VantageInternational-Demo 3.50 × 2 ICMarketsSC-Live11 4.60 × 5 HFMarketsSV-Live Server 3 5.73 × 113 VTMarkets-Live 7.00 × 7 Exness-Real9 9.42 × 121 XMTrading-Real 12 13.00 × 3 RoboForex-ProCent-5 13.78 × 51 ForexTimeFXTM-ECN2 22.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 23.74 × 295 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya