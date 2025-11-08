- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
69 (70.40%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (29.59%)
En iyi işlem:
18.20 USD
En kötü işlem:
-21.47 USD
Brüt kâr:
351.29 USD (164 848 pips)
Brüt zarar:
-104.63 USD (48 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (41.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.71 USD (9)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.88%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
7.31
Alış işlemleri:
46 (46.94%)
Satış işlemleri:
52 (53.06%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
2.52 USD
Ortalama kâr:
5.09 USD
Ortalama zarar:
-3.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.63 USD (2)
Aylık büyüme:
8.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.74 USD (1.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.18% (38.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|GBPUSD
|11
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|215
|GBPUSD
|21
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|1
|USDJPY
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|113K
|GBPUSD
|2.2K
|GBPJPY
|820
|EURUSD
|113
|USDJPY
|362
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.20 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +41.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.52 × 1415
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.37 × 122
|
Exness-Real16
|3.22 × 54
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.73 × 113
|
VTMarkets-Live
|7.00 × 7
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|13.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
