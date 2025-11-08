시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MGS
Mailan Chatur Rohman

MGS

Mailan Chatur Rohman
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 59%
Exness-Real17
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 020
이익 거래:
653 (64.01%)
손실 거래:
367 (35.98%)
최고의 거래:
55.29 USD
최악의 거래:
-128.79 USD
총 수익:
3 682.19 USD (2 095 522 pips)
총 손실:
-2 256.67 USD (1 417 880 pips)
연속 최대 이익:
22 (180.70 USD)
연속 최대 이익:
180.70 USD (22)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.98%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
125
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
2.24
롱(주식매수):
736 (72.16%)
숏(주식차입매도):
284 (27.84%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
1.40 USD
평균 이익:
5.64 USD
평균 손실:
-6.15 USD
연속 최대 손실:
11 (-636.83 USD)
연속 최대 손실:
-636.83 USD (11)
월별 성장률:
37.92%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
636.83 USD (15.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.51% (636.83 USD)
자본금별:
11.80% (373.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 629
EURUSD 191
GBPUSD 81
USTEC 40
GBPJPY 33
XAUEUR 22
USDJPY 18
CHFJPY 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.1K
EURUSD 67
GBPUSD 127
USTEC -8
GBPJPY 51
XAUEUR 38
USDJPY 44
CHFJPY 15
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 677K
EURUSD 8K
GBPUSD 13K
USTEC -71K
GBPJPY 8.3K
XAUEUR 34K
USDJPY 6.7K
CHFJPY 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +55.29 USD
최악의 거래: -129 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +180.70 USD
연속 최대 손실: -636.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.49 × 1549
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.23 × 136
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
Exness-Real16
3.69 × 67
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.73 × 113
VTMarkets-Live
7.33 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
8.90 × 21
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
13.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
리뷰 없음
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
