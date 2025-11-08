- 자본
트레이드:
1 020
이익 거래:
653 (64.01%)
손실 거래:
367 (35.98%)
최고의 거래:
55.29 USD
최악의 거래:
-128.79 USD
총 수익:
3 682.19 USD (2 095 522 pips)
총 손실:
-2 256.67 USD (1 417 880 pips)
연속 최대 이익:
22 (180.70 USD)
연속 최대 이익:
180.70 USD (22)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.98%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
125
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
2.24
롱(주식매수):
736 (72.16%)
숏(주식차입매도):
284 (27.84%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
1.40 USD
평균 이익:
5.64 USD
평균 손실:
-6.15 USD
연속 최대 손실:
11 (-636.83 USD)
연속 최대 손실:
-636.83 USD (11)
월별 성장률:
37.92%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
636.83 USD (15.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.51% (636.83 USD)
자본금별:
11.80% (373.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|629
|EURUSD
|191
|GBPUSD
|81
|USTEC
|40
|GBPJPY
|33
|XAUEUR
|22
|USDJPY
|18
|CHFJPY
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|67
|GBPUSD
|127
|USTEC
|-8
|GBPJPY
|51
|XAUEUR
|38
|USDJPY
|44
|CHFJPY
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|677K
|EURUSD
|8K
|GBPUSD
|13K
|USTEC
|-71K
|GBPJPY
|8.3K
|XAUEUR
|34K
|USDJPY
|6.7K
|CHFJPY
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +55.29 USD
최악의 거래: -129 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +180.70 USD
연속 최대 손실: -636.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.49 × 1549
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.23 × 136
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
Exness-Real16
|3.69 × 67
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.73 × 113
|
VTMarkets-Live
|7.33 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.90 × 21
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|13.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
