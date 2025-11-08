SignauxSections
Mailan Chatur Rohman

MGS

Mailan Chatur Rohman
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
98
Bénéfice trades:
69 (70.40%)
Perte trades:
29 (29.59%)
Meilleure transaction:
18.20 USD
Pire transaction:
-21.47 USD
Bénéfice brut:
351.29 USD (164 848 pips)
Perte brute:
-104.63 USD (48 262 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (41.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.71 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.46
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.88%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
78
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
7.31
Longs trades:
46 (46.94%)
Courts trades:
52 (53.06%)
Facteur de profit:
3.36
Rendement attendu:
2.52 USD
Bénéfice moyen:
5.09 USD
Perte moyenne:
-3.61 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-9.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.63 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
33.74 USD (1.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.18% (38.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 81
GBPUSD 11
GBPJPY 3
EURUSD 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 215
GBPUSD 21
GBPJPY 5
EURUSD 1
USDJPY 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 113K
GBPUSD 2.2K
GBPJPY 820
EURUSD 113
USDJPY 362
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.20 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +41.71 USD
Perte consécutive maximale: -9.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.52 × 1415
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.37 × 122
Exness-Real16
3.22 × 54
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.73 × 113
VTMarkets-Live
7.00 × 7
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
13.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
Aucun avis
2025.11.08 12:48
