Mailan Chatur Rohman

MGS

Mailan Chatur Rohman
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 50%
Exness-Real17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
838
Прибыльных трейдов:
533 (63.60%)
Убыточных трейдов:
305 (36.40%)
Лучший трейд:
55.29 USD
Худший трейд:
-128.79 USD
Общая прибыль:
3 126.88 USD (1 721 518 pips)
Общий убыток:
-1 889.45 USD (1 123 306 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (180.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
180.70 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.98%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
125
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.94
Длинных трейдов:
635 (75.78%)
Коротких трейдов:
203 (24.22%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
5.87 USD
Средний убыток:
-6.19 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-636.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-636.83 USD (11)
Прирост в месяц:
20.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
636.83 USD (15.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.51% (636.83 USD)
По эквити:
11.80% (373.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 514
EURUSD 169
GBPUSD 74
GBPJPY 32
USTEC 27
USDJPY 16
CHFJPY 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 946
EURUSD 61
GBPUSD 113
GBPJPY 72
USTEC -7
USDJPY 38
CHFJPY 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 631K
EURUSD 7.2K
GBPUSD 12K
GBPJPY 11K
USTEC -70K
USDJPY 5.8K
CHFJPY 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.29 USD
Худший трейд: -129 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +180.70 USD
Макс. убыток в серии: -636.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.49 × 1549
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.23 × 136
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
Exness-Real16
3.69 × 67
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.73 × 113
VTMarkets-Live
7.33 × 9
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
13.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
113.84 × 90
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
Нет отзывов
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
