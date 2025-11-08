- Прирост
Всего трейдов:
838
Прибыльных трейдов:
533 (63.60%)
Убыточных трейдов:
305 (36.40%)
Лучший трейд:
55.29 USD
Худший трейд:
-128.79 USD
Общая прибыль:
3 126.88 USD (1 721 518 pips)
Общий убыток:
-1 889.45 USD (1 123 306 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (180.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
180.70 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.98%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
125
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.94
Длинных трейдов:
635 (75.78%)
Коротких трейдов:
203 (24.22%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
5.87 USD
Средний убыток:
-6.19 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-636.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-636.83 USD (11)
Прирост в месяц:
20.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
636.83 USD (15.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.51% (636.83 USD)
По эквити:
11.80% (373.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|514
|EURUSD
|169
|GBPUSD
|74
|GBPJPY
|32
|USTEC
|27
|USDJPY
|16
|CHFJPY
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|946
|EURUSD
|61
|GBPUSD
|113
|GBPJPY
|72
|USTEC
|-7
|USDJPY
|38
|CHFJPY
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|631K
|EURUSD
|7.2K
|GBPUSD
|12K
|GBPJPY
|11K
|USTEC
|-70K
|USDJPY
|5.8K
|CHFJPY
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.29 USD
Худший трейд: -129 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +180.70 USD
Макс. убыток в серии: -636.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.49 × 1549
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.23 × 136
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
Exness-Real16
|3.69 × 67
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.73 × 113
|
VTMarkets-Live
|7.33 × 9
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|13.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
RoboForex-ProCent-8
|113.84 × 90
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
Нет отзывов
