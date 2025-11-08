SeñalesSecciones
Mailan Chatur Rohman

MGS

0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 48%
Exness-Real17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
852
Transacciones Rentables:
544 (63.84%)
Transacciones Irrentables:
308 (36.15%)
Mejor transacción:
55.29 USD
Peor transacción:
-128.79 USD
Beneficio Bruto:
3 161.09 USD (1 781 765 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 967.50 USD (1 201 149 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (180.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
180.70 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.98%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
81
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.87
Transacciones Largas:
649 (76.17%)
Transacciones Cortas:
203 (23.83%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
1.40 USD
Beneficio medio:
5.81 USD
Pérdidas medias:
-6.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-636.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-636.83 USD (11)
Crecimiento al mes:
13.80%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
636.83 USD (15.51%)
Reducción relativa:
De balance:
15.51% (636.83 USD)
De fondos:
11.80% (373.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 524
EURUSD 169
GBPUSD 74
GBPJPY 32
USTEC 31
USDJPY 16
CHFJPY 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 898
EURUSD 61
GBPUSD 113
GBPJPY 72
USTEC -4
USDJPY 38
CHFJPY 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 575K
EURUSD 7.2K
GBPUSD 12K
GBPJPY 11K
USTEC -32K
USDJPY 5.8K
CHFJPY 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +55.29 USD
Peor transacción: -129 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +180.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -636.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.49 × 1549
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.23 × 136
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
Exness-Real16
3.69 × 67
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.73 × 113
VTMarkets-Live
7.33 × 9
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
13.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
No hay comentarios
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
