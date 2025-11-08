SinaisSeções
Mailan Chatur Rohman

MGS

Mailan Chatur Rohman
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 48%
Exness-Real17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
852
Negociações com lucro:
544 (63.84%)
Negociações com perda:
308 (36.15%)
Melhor negociação:
55.29 USD
Pior negociação:
-128.79 USD
Lucro bruto:
3 161.09 USD (1 781 765 pips)
Perda bruta:
-1 967.50 USD (1 201 149 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (180.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
180.70 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
81
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
649 (76.17%)
Negociações curtas:
203 (23.83%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
1.40 USD
Lucro médio:
5.81 USD
Perda média:
-6.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-636.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-636.83 USD (11)
Crescimento mensal:
13.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
636.83 USD (15.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.51% (636.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.80% (373.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 524
EURUSD 169
GBPUSD 74
GBPJPY 32
USTEC 31
USDJPY 16
CHFJPY 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 898
EURUSD 61
GBPUSD 113
GBPJPY 72
USTEC -4
USDJPY 38
CHFJPY 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 575K
EURUSD 7.2K
GBPUSD 12K
GBPJPY 11K
USTEC -32K
USDJPY 5.8K
CHFJPY 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +55.29 USD
Pior negociação: -129 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +180.70 USD
Máxima perda consecutiva: -636.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.49 × 1549
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.23 × 136
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
Exness-Real16
3.69 × 67
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.73 × 113
VTMarkets-Live
7.33 × 9
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
13.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
Sem comentários
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
