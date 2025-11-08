SegnaliSezioni
Mailan Chatur Rohman

MGS

Mailan Chatur Rohman
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real17
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
69 (70.40%)
Loss Trade:
29 (29.59%)
Best Trade:
18.20 USD
Worst Trade:
-21.47 USD
Profitto lordo:
351.29 USD (164 848 pips)
Perdita lorda:
-104.63 USD (48 262 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (41.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.71 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.31
Long Trade:
46 (46.94%)
Short Trade:
52 (53.06%)
Fattore di profitto:
3.36
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
5.09 USD
Perdita media:
-3.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.63 USD (2)
Crescita mensile:
8.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.74 USD (1.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.18% (38.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 81
GBPUSD 11
GBPJPY 3
EURUSD 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 215
GBPUSD 21
GBPJPY 5
EURUSD 1
USDJPY 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 113K
GBPUSD 2.2K
GBPJPY 820
EURUSD 113
USDJPY 362
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.20 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.71 USD
Massima perdita consecutiva: -9.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.52 × 1415
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.37 × 122
Exness-Real16
3.22 × 54
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.73 × 113
VTMarkets-Live
7.00 × 7
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
13.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
Non ci sono recensioni
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
