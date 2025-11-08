- Crescita
Trade:
98
Profit Trade:
69 (70.40%)
Loss Trade:
29 (29.59%)
Best Trade:
18.20 USD
Worst Trade:
-21.47 USD
Profitto lordo:
351.29 USD (164 848 pips)
Perdita lorda:
-104.63 USD (48 262 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (41.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.71 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.31
Long Trade:
46 (46.94%)
Short Trade:
52 (53.06%)
Fattore di profitto:
3.36
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
5.09 USD
Perdita media:
-3.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.63 USD (2)
Crescita mensile:
8.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.74 USD (1.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.18% (38.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|GBPUSD
|11
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|215
|GBPUSD
|21
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|1
|USDJPY
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|113K
|GBPUSD
|2.2K
|GBPJPY
|820
|EURUSD
|113
|USDJPY
|362
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +18.20 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.71 USD
Massima perdita consecutiva: -9.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.52 × 1415
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.37 × 122
|
Exness-Real16
|3.22 × 54
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.73 × 113
|
VTMarkets-Live
|7.00 × 7
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|13.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
