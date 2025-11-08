シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MGS
Mailan Chatur Rohman

MGS

Mailan Chatur Rohman
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 48%
Exness-Real17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
852
利益トレード:
544 (63.84%)
損失トレード:
308 (36.15%)
ベストトレード:
55.29 USD
最悪のトレード:
-128.79 USD
総利益:
3 161.09 USD (1 781 765 pips)
総損失:
-1 967.50 USD (1 201 149 pips)
最大連続の勝ち:
22 (180.70 USD)
最大連続利益:
180.70 USD (22)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
81
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
649 (76.17%)
短いトレード:
203 (23.83%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
1.40 USD
平均利益:
5.81 USD
平均損失:
-6.39 USD
最大連続の負け:
11 (-636.83 USD)
最大連続損失:
-636.83 USD (11)
月間成長:
13.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
636.83 USD (15.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.51% (636.83 USD)
エクイティによる:
11.80% (373.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 524
EURUSD 169
GBPUSD 74
GBPJPY 32
USTEC 31
USDJPY 16
CHFJPY 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 898
EURUSD 61
GBPUSD 113
GBPJPY 72
USTEC -4
USDJPY 38
CHFJPY 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 575K
EURUSD 7.2K
GBPUSD 12K
GBPJPY 11K
USTEC -32K
USDJPY 5.8K
CHFJPY 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +55.29 USD
最悪のトレード: -129 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +180.70 USD
最大連続損失: -636.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.49 × 1549
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.23 × 136
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
Exness-Real16
3.69 × 67
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.73 × 113
VTMarkets-Live
7.33 × 9
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
13.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
レビューなし
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
