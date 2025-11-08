- 成長
トレード:
852
利益トレード:
544 (63.84%)
損失トレード:
308 (36.15%)
ベストトレード:
55.29 USD
最悪のトレード:
-128.79 USD
総利益:
3 161.09 USD (1 781 765 pips)
総損失:
-1 967.50 USD (1 201 149 pips)
最大連続の勝ち:
22 (180.70 USD)
最大連続利益:
180.70 USD (22)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
81
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
649 (76.17%)
短いトレード:
203 (23.83%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
1.40 USD
平均利益:
5.81 USD
平均損失:
-6.39 USD
最大連続の負け:
11 (-636.83 USD)
最大連続損失:
-636.83 USD (11)
月間成長:
13.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
636.83 USD (15.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.51% (636.83 USD)
エクイティによる:
11.80% (373.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|524
|EURUSD
|169
|GBPUSD
|74
|GBPJPY
|32
|USTEC
|31
|USDJPY
|16
|CHFJPY
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|898
|EURUSD
|61
|GBPUSD
|113
|GBPJPY
|72
|USTEC
|-4
|USDJPY
|38
|CHFJPY
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|575K
|EURUSD
|7.2K
|GBPUSD
|12K
|GBPJPY
|11K
|USTEC
|-32K
|USDJPY
|5.8K
|CHFJPY
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +55.29 USD
最悪のトレード: -129 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +180.70 USD
最大連続損失: -636.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.49 × 1549
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.23 × 136
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
Exness-Real16
|3.69 × 67
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.73 × 113
|
VTMarkets-Live
|7.33 × 9
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|13.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
