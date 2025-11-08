- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
875
Gewinntrades:
556 (63.54%)
Verlusttrades:
319 (36.46%)
Bester Trade:
55.29 USD
Schlechtester Trade:
-128.79 USD
Bruttoprofit:
3 198.46 USD (1 795 103 pips)
Bruttoverlust:
-1 990.82 USD (1 222 252 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (180.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
180.70 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.98%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
82
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
1.90
Long-Positionen:
651 (74.40%)
Short-Positionen:
224 (25.60%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-636.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-636.83 USD (11)
Wachstum pro Monat :
13.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
636.83 USD (15.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.51% (636.83 USD)
Kapital:
11.80% (373.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|531
|EURUSD
|183
|GBPUSD
|74
|USTEC
|33
|GBPJPY
|32
|USDJPY
|16
|CHFJPY
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|912
|EURUSD
|63
|GBPUSD
|113
|USTEC
|-5
|GBPJPY
|72
|USDJPY
|38
|CHFJPY
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|582K
|EURUSD
|7.5K
|GBPUSD
|12K
|USTEC
|-47K
|GBPJPY
|11K
|USDJPY
|5.8K
|CHFJPY
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.49 × 1549
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.23 × 136
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
Exness-Real16
|3.69 × 67
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.73 × 113
|
VTMarkets-Live
|7.33 × 9
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|13.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
RoboForex-ProCent-8
|109.56 × 100
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
49%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
9
100%
875
63%
100%
1.60
1.38
USD
USD
16%
1:500