Mailan Chatur Rohman

MGS

Mailan Chatur Rohman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 49%
Exness-Real17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
875
Gewinntrades:
556 (63.54%)
Verlusttrades:
319 (36.46%)
Bester Trade:
55.29 USD
Schlechtester Trade:
-128.79 USD
Bruttoprofit:
3 198.46 USD (1 795 103 pips)
Bruttoverlust:
-1 990.82 USD (1 222 252 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (180.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
180.70 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.98%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
82
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
1.90
Long-Positionen:
651 (74.40%)
Short-Positionen:
224 (25.60%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-636.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-636.83 USD (11)
Wachstum pro Monat :
13.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
636.83 USD (15.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.51% (636.83 USD)
Kapital:
11.80% (373.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 531
EURUSD 183
GBPUSD 74
USTEC 33
GBPJPY 32
USDJPY 16
CHFJPY 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 912
EURUSD 63
GBPUSD 113
USTEC -5
GBPJPY 72
USDJPY 38
CHFJPY 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 582K
EURUSD 7.5K
GBPUSD 12K
USTEC -47K
GBPJPY 11K
USDJPY 5.8K
CHFJPY 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +55.29 USD
Schlechtester Trade: -129 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +180.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -636.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.49 × 1549
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.23 × 136
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
Exness-Real16
3.69 × 67
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.73 × 113
VTMarkets-Live
7.33 × 9
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
13.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
109.56 × 100
scalping griding
M5
Gold, usdjpy, gbpusd, gbpjpy, eurusd
Keine Bewertungen
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
