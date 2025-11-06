СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Connect ai
Semiu Kilaso

Connect ai

Semiu Kilaso
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -31%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 199
Прибыльных трейдов:
787 (65.63%)
Убыточных трейдов:
412 (34.36%)
Лучший трейд:
17.40 USD
Худший трейд:
-48.07 USD
Общая прибыль:
647.39 USD (39 356 pips)
Общий убыток:
-800.44 USD (50 137 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (23.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.18 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
30.38%
Макс. загрузка депозита:
117.35%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
264
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.48
Длинных трейдов:
591 (49.29%)
Коротких трейдов:
608 (50.71%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-1.94 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-5.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-228.50 USD (8)
Прирост в месяц:
84.64%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
318.93 USD
Максимальная:
318.93 USD (63.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.66% (318.93 USD)
По эквити:
16.54% (37.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 489
XAUUSD 389
AUDUSD 112
USDCAD 89
USDCHF 58
GBPUSD 48
EURCAD 6
EURGBP 4
USDJPY 2
GBPJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 132
XAUUSD -320
AUDUSD 67
USDCAD -11
USDCHF 3
GBPUSD 1
EURCAD -10
EURGBP 9
USDJPY -17
GBPJPY -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 15K
XAUUSD -25K
AUDUSD 2.3K
USDCAD 423
USDCHF 513
GBPUSD -74
EURCAD -1K
EURGBP 182
USDJPY -1.3K
GBPJPY -780
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.40 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +23.75 USD
Макс. убыток в серии: -5.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.07 × 15
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 602
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
FusionMarkets-Live 2
1.26 × 92
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.82 × 116
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
2.90 × 31
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
vps17
Нет отзывов
2025.12.30 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 21:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 20:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 23:35
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
