- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 199
Прибыльных трейдов:
787 (65.63%)
Убыточных трейдов:
412 (34.36%)
Лучший трейд:
17.40 USD
Худший трейд:
-48.07 USD
Общая прибыль:
647.39 USD (39 356 pips)
Общий убыток:
-800.44 USD (50 137 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (23.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.18 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
30.38%
Макс. загрузка депозита:
117.35%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
264
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.48
Длинных трейдов:
591 (49.29%)
Коротких трейдов:
608 (50.71%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-1.94 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-5.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-228.50 USD (8)
Прирост в месяц:
84.64%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
318.93 USD
Максимальная:
318.93 USD (63.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.66% (318.93 USD)
По эквити:
16.54% (37.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|489
|XAUUSD
|389
|AUDUSD
|112
|USDCAD
|89
|USDCHF
|58
|GBPUSD
|48
|EURCAD
|6
|EURGBP
|4
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|132
|XAUUSD
|-320
|AUDUSD
|67
|USDCAD
|-11
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|-10
|EURGBP
|9
|USDJPY
|-17
|GBPJPY
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|15K
|XAUUSD
|-25K
|AUDUSD
|2.3K
|USDCAD
|423
|USDCHF
|513
|GBPUSD
|-74
|EURCAD
|-1K
|EURGBP
|182
|USDJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-780
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.40 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +23.75 USD
Макс. убыток в серии: -5.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.07 × 15
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 602
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
FusionMarkets-Live 2
|1.26 × 92
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.82 × 116
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|2.90 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
vps17
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-31%
0
0
USD
USD
348
USD
USD
11
99%
1 199
65%
30%
0.80
-0.13
USD
USD
64%
1:100