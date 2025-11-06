SignauxSections
Semiu Kilaso

EA Trade Scalper SuperNova

Semiu Kilaso
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -63%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
382
Bénéfice trades:
170 (44.50%)
Perte trades:
212 (55.50%)
Meilleure transaction:
17.40 USD
Pire transaction:
-48.07 USD
Bénéfice brut:
273.25 USD (12 093 pips)
Perte brute:
-590.40 USD (37 620 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (25.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.18 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
73.44%
Charge de dépôt maximale:
100.26%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
359
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.99
Longs trades:
182 (47.64%)
Courts trades:
200 (52.36%)
Facteur de profit:
0.46
Rendement attendu:
-0.83 USD
Bénéfice moyen:
1.61 USD
Perte moyenne:
-2.78 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-5.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-228.50 USD (8)
Croissance mensuelle:
-63.30%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
318.93 USD
Maximal:
318.93 USD (63.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.66% (318.93 USD)
Par fonds propres:
3.44% (8.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 350
USDCAD 7
EURCAD 6
EURGBP 4
AUDUSD 3
EURUSD 3
USDCHF 3
USDJPY 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -290
USDCAD -14
EURCAD -10
EURGBP 9
AUDUSD 19
EURUSD -10
USDCHF 0
USDJPY -17
GBPJPY -5
GBPUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -22K
USDCAD -721
EURCAD -1K
EURGBP 182
AUDUSD 974
EURUSD -406
USDCHF 43
USDJPY -1.3K
GBPJPY -780
GBPUSD 54
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.40 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +25.11 USD
Perte consécutive maximale: -5.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.07 × 15
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 602
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
FusionMarkets-Live 2
1.26 × 92
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.82 × 116
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
2.90 × 31
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
vps7
Aucun avis
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 16:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
A large drawdown may occur on the account again
