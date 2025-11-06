- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 174
盈利交易:
766 (65.24%)
亏损交易:
408 (34.75%)
最好交易:
17.40 USD
最差交易:
-48.07 USD
毛利:
631.01 USD (38 422 pips)
毛利亏损:
-799.29 USD (50 045 pips)
最大连续赢利:
28 (23.75 USD)
最大连续盈利:
36.18 USD (4)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
30.38%
最大入金加载:
117.35%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
288
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.53
长期交易:
572 (48.72%)
短期交易:
602 (51.28%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-0.14 USD
平均利润:
0.82 USD
平均损失:
-1.96 USD
最大连续失误:
21 (-5.04 USD)
最大连续亏损:
-228.50 USD (8)
每月增长:
74.90%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
318.93 USD
最大值:
318.93 USD (63.66%)
相对跌幅:
结余:
63.66% (318.93 USD)
净值:
16.54% (37.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|466
|XAUUSD
|389
|AUDUSD
|111
|USDCAD
|88
|USDCHF
|58
|GBPUSD
|48
|EURCAD
|6
|EURGBP
|4
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|118
|XAUUSD
|-320
|AUDUSD
|66
|USDCAD
|-12
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|-10
|EURGBP
|9
|USDJPY
|-17
|GBPJPY
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|-25K
|AUDUSD
|2.3K
|USDCAD
|406
|USDCHF
|513
|GBPUSD
|-74
|EURCAD
|-1K
|EURGBP
|182
|USDJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-780
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.40 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +23.75 USD
最大连续亏损: -5.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.07 × 15
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 602
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
FusionMarkets-Live 2
|1.26 × 92
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.82 × 116
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|2.90 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
vps17
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-34%
0
0
USD
USD
333
USD
USD
11
99%
1 174
65%
30%
0.78
-0.14
USD
USD
64%
1:100