信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Connect ai
Semiu Kilaso

Connect ai

Semiu Kilaso
0条评论
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -34%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 174
盈利交易:
766 (65.24%)
亏损交易:
408 (34.75%)
最好交易:
17.40 USD
最差交易:
-48.07 USD
毛利:
631.01 USD (38 422 pips)
毛利亏损:
-799.29 USD (50 045 pips)
最大连续赢利:
28 (23.75 USD)
最大连续盈利:
36.18 USD (4)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
30.38%
最大入金加载:
117.35%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
288
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.53
长期交易:
572 (48.72%)
短期交易:
602 (51.28%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-0.14 USD
平均利润:
0.82 USD
平均损失:
-1.96 USD
最大连续失误:
21 (-5.04 USD)
最大连续亏损:
-228.50 USD (8)
每月增长:
74.90%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
318.93 USD
最大值:
318.93 USD (63.66%)
相对跌幅:
结余:
63.66% (318.93 USD)
净值:
16.54% (37.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 466
XAUUSD 389
AUDUSD 111
USDCAD 88
USDCHF 58
GBPUSD 48
EURCAD 6
EURGBP 4
USDJPY 2
GBPJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 118
XAUUSD -320
AUDUSD 66
USDCAD -12
USDCHF 3
GBPUSD 1
EURCAD -10
EURGBP 9
USDJPY -17
GBPJPY -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 14K
XAUUSD -25K
AUDUSD 2.3K
USDCAD 406
USDCHF 513
GBPUSD -74
EURCAD -1K
EURGBP 182
USDJPY -1.3K
GBPJPY -780
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.40 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +23.75 USD
最大连续亏损: -5.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.07 × 15
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 602
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
FusionMarkets-Live 2
1.26 × 92
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.82 × 116
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
2.90 × 31
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
vps17
没有评论
2025.12.30 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 21:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 20:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 23:35
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
