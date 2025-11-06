- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 180
利益トレード:
771 (65.33%)
損失トレード:
409 (34.66%)
ベストトレード:
17.40 USD
最悪のトレード:
-48.07 USD
総利益:
632.93 USD (38 636 pips)
総損失:
-799.38 USD (50 049 pips)
最大連続の勝ち:
28 (23.75 USD)
最大連続利益:
36.18 USD (4)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
30.38%
最大入金額:
117.35%
最近のトレード:
10 分前
1週間当たりの取引:
269
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
574 (48.64%)
短いトレード:
606 (51.36%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-0.14 USD
平均利益:
0.82 USD
平均損失:
-1.95 USD
最大連続の負け:
21 (-5.04 USD)
最大連続損失:
-228.50 USD (8)
月間成長:
75.87%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
318.93 USD
最大の:
318.93 USD (63.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.66% (318.93 USD)
エクイティによる:
16.54% (37.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|472
|XAUUSD
|389
|AUDUSD
|111
|USDCAD
|88
|USDCHF
|58
|GBPUSD
|48
|EURCAD
|6
|EURGBP
|4
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|120
|XAUUSD
|-320
|AUDUSD
|66
|USDCAD
|-12
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|-10
|EURGBP
|9
|USDJPY
|-17
|GBPJPY
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|-25K
|AUDUSD
|2.3K
|USDCAD
|406
|USDCHF
|513
|GBPUSD
|-74
|EURCAD
|-1K
|EURGBP
|182
|USDJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-780
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.40 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +23.75 USD
最大連続損失: -5.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.07 × 15
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 602
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
FusionMarkets-Live 2
|1.26 × 92
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.82 × 116
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|2.90 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
vps17
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-33%
0
0
USD
USD
335
USD
USD
11
99%
1 180
65%
30%
0.79
-0.14
USD
USD
64%
1:100