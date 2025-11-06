シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Connect ai
Semiu Kilaso

Connect ai

Semiu Kilaso
レビュー0件
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -33%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 180
利益トレード:
771 (65.33%)
損失トレード:
409 (34.66%)
ベストトレード:
17.40 USD
最悪のトレード:
-48.07 USD
総利益:
632.93 USD (38 636 pips)
総損失:
-799.38 USD (50 049 pips)
最大連続の勝ち:
28 (23.75 USD)
最大連続利益:
36.18 USD (4)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
30.38%
最大入金額:
117.35%
最近のトレード:
10 分前
1週間当たりの取引:
269
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
574 (48.64%)
短いトレード:
606 (51.36%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-0.14 USD
平均利益:
0.82 USD
平均損失:
-1.95 USD
最大連続の負け:
21 (-5.04 USD)
最大連続損失:
-228.50 USD (8)
月間成長:
75.87%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
318.93 USD
最大の:
318.93 USD (63.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.66% (318.93 USD)
エクイティによる:
16.54% (37.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 472
XAUUSD 389
AUDUSD 111
USDCAD 88
USDCHF 58
GBPUSD 48
EURCAD 6
EURGBP 4
USDJPY 2
GBPJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 120
XAUUSD -320
AUDUSD 66
USDCAD -12
USDCHF 3
GBPUSD 1
EURCAD -10
EURGBP 9
USDJPY -17
GBPJPY -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 14K
XAUUSD -25K
AUDUSD 2.3K
USDCAD 406
USDCHF 513
GBPUSD -74
EURCAD -1K
EURGBP 182
USDJPY -1.3K
GBPJPY -780
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.40 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +23.75 USD
最大連続損失: -5.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.07 × 15
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 602
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
FusionMarkets-Live 2
1.26 × 92
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.82 × 116
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
2.90 × 31
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
vps17
レビューなし
2025.12.30 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 21:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 20:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 23:35
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください