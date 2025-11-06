SeñalesSecciones
Semiu Kilaso

Connect ai

Semiu Kilaso
0 comentarios
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -34%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 174
Transacciones Rentables:
766 (65.24%)
Transacciones Irrentables:
408 (34.75%)
Mejor transacción:
17.40 USD
Peor transacción:
-48.07 USD
Beneficio Bruto:
631.01 USD (38 422 pips)
Pérdidas Brutas:
-799.29 USD (50 045 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (23.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.18 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
30.38%
Carga máxima del depósito:
117.35%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
286
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.53
Transacciones Largas:
572 (48.72%)
Transacciones Cortas:
602 (51.28%)
Factor de Beneficio:
0.79
Beneficio Esperado:
-0.14 USD
Beneficio medio:
0.82 USD
Pérdidas medias:
-1.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-5.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-228.50 USD (8)
Crecimiento al mes:
74.90%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
318.93 USD
Máxima:
318.93 USD (63.66%)
Reducción relativa:
De balance:
63.66% (318.93 USD)
De fondos:
16.54% (37.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 466
XAUUSD 389
AUDUSD 111
USDCAD 88
USDCHF 58
GBPUSD 48
EURCAD 6
EURGBP 4
USDJPY 2
GBPJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 118
XAUUSD -320
AUDUSD 66
USDCAD -12
USDCHF 3
GBPUSD 1
EURCAD -10
EURGBP 9
USDJPY -17
GBPJPY -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 14K
XAUUSD -25K
AUDUSD 2.3K
USDCAD 406
USDCHF 513
GBPUSD -74
EURCAD -1K
EURGBP 182
USDJPY -1.3K
GBPJPY -780
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.40 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +23.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.07 × 15
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 602
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
FusionMarkets-Live 2
1.26 × 92
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.82 × 116
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
2.90 × 31
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
vps17
No hay comentarios
2025.12.30 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 21:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 20:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 23:35
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
