Total de Trades:
1 174
Transacciones Rentables:
766 (65.24%)
Transacciones Irrentables:
408 (34.75%)
Mejor transacción:
17.40 USD
Peor transacción:
-48.07 USD
Beneficio Bruto:
631.01 USD (38 422 pips)
Pérdidas Brutas:
-799.29 USD (50 045 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (23.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.18 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
30.38%
Carga máxima del depósito:
117.35%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
286
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.53
Transacciones Largas:
572 (48.72%)
Transacciones Cortas:
602 (51.28%)
Factor de Beneficio:
0.79
Beneficio Esperado:
-0.14 USD
Beneficio medio:
0.82 USD
Pérdidas medias:
-1.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-5.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-228.50 USD (8)
Crecimiento al mes:
74.90%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
318.93 USD
Máxima:
318.93 USD (63.66%)
Reducción relativa:
De balance:
63.66% (318.93 USD)
De fondos:
16.54% (37.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|466
|XAUUSD
|389
|AUDUSD
|111
|USDCAD
|88
|USDCHF
|58
|GBPUSD
|48
|EURCAD
|6
|EURGBP
|4
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|118
|XAUUSD
|-320
|AUDUSD
|66
|USDCAD
|-12
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|-10
|EURGBP
|9
|USDJPY
|-17
|GBPJPY
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|-25K
|AUDUSD
|2.3K
|USDCAD
|406
|USDCHF
|513
|GBPUSD
|-74
|EURCAD
|-1K
|EURGBP
|182
|USDJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-780
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17.40 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +23.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.07 × 15
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 602
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
FusionMarkets-Live 2
|1.26 × 92
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.82 × 116
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|2.90 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-34%
0
0
USD
USD
334
USD
USD
11
99%
1 174
65%
30%
0.78
-0.14
USD
USD
64%
1:100