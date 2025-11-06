SegnaliSezioni
Semiu Kilaso

EA Trade Scalper SuperNova

Semiu Kilaso
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -63%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
382
Profit Trade:
170 (44.50%)
Loss Trade:
212 (55.50%)
Best Trade:
17.40 USD
Worst Trade:
-48.07 USD
Profitto lordo:
273.25 USD (12 093 pips)
Perdita lorda:
-590.40 USD (37 620 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (25.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.18 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
73.44%
Massimo carico di deposito:
100.26%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
359
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
182 (47.64%)
Short Trade:
200 (52.36%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.83 USD
Profitto medio:
1.61 USD
Perdita media:
-2.78 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-5.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-228.50 USD (8)
Crescita mensile:
-63.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
318.93 USD
Massimale:
318.93 USD (63.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.66% (318.93 USD)
Per equità:
3.44% (8.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 350
USDCAD 7
EURCAD 6
EURGBP 4
AUDUSD 3
EURUSD 3
USDCHF 3
USDJPY 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -290
USDCAD -14
EURCAD -10
EURGBP 9
AUDUSD 19
EURUSD -10
USDCHF 0
USDJPY -17
GBPJPY -5
GBPUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -22K
USDCAD -721
EURCAD -1K
EURGBP 182
AUDUSD 974
EURUSD -406
USDCHF 43
USDJPY -1.3K
GBPJPY -780
GBPUSD 54
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.40 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +25.11 USD
Massima perdita consecutiva: -5.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.07 × 15
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 602
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
FusionMarkets-Live 2
1.26 × 92
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.82 × 116
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
2.90 × 31
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
vps7
Non ci sono recensioni
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 16:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
A large drawdown may occur on the account again
