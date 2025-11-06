- Crescimento
Negociações:
1 174
Negociações com lucro:
766 (65.24%)
Negociações com perda:
408 (34.75%)
Melhor negociação:
17.40 USD
Pior negociação:
-48.07 USD
Lucro bruto:
631.01 USD (38 422 pips)
Perda bruta:
-799.29 USD (50 045 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (23.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.18 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
30.38%
Depósito máximo carregado:
117.35%
Último negócio:
17 minutos atrás
Negociações por semana:
287
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.53
Negociações longas:
572 (48.72%)
Negociações curtas:
602 (51.28%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-0.14 USD
Lucro médio:
0.82 USD
Perda média:
-1.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-5.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-228.50 USD (8)
Crescimento mensal:
74.90%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
318.93 USD
Máximo:
318.93 USD (63.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.66% (318.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.54% (37.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|466
|XAUUSD
|389
|AUDUSD
|111
|USDCAD
|88
|USDCHF
|58
|GBPUSD
|48
|EURCAD
|6
|EURGBP
|4
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|118
|XAUUSD
|-320
|AUDUSD
|66
|USDCAD
|-12
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|-10
|EURGBP
|9
|USDJPY
|-17
|GBPJPY
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|-25K
|AUDUSD
|2.3K
|USDCAD
|406
|USDCHF
|513
|GBPUSD
|-74
|EURCAD
|-1K
|EURGBP
|182
|USDJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-780
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Melhor negociação: +17.40 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +23.75 USD
Máxima perda consecutiva: -5.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.07 × 15
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 602
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
FusionMarkets-Live 2
|1.26 × 92
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.82 × 116
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|2.90 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
vps17
