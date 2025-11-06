SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Connect ai
Semiu Kilaso

Connect ai

Semiu Kilaso
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -33%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 180
Gewinntrades:
771 (65.33%)
Verlusttrades:
409 (34.66%)
Bester Trade:
17.40 USD
Schlechtester Trade:
-48.07 USD
Bruttoprofit:
632.93 USD (38 636 pips)
Bruttoverlust:
-799.38 USD (50 049 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (23.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.18 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
30.38%
Max deposit load:
117.35%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
268
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.52
Long-Positionen:
574 (48.64%)
Short-Positionen:
606 (51.36%)
Profit-Faktor:
0.79
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-5.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-228.50 USD (8)
Wachstum pro Monat :
75.87%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
318.93 USD
Maximaler:
318.93 USD (63.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.66% (318.93 USD)
Kapital:
16.54% (37.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 472
XAUUSD 389
AUDUSD 111
USDCAD 88
USDCHF 58
GBPUSD 48
EURCAD 6
EURGBP 4
USDJPY 2
GBPJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 120
XAUUSD -320
AUDUSD 66
USDCAD -12
USDCHF 3
GBPUSD 1
EURCAD -10
EURGBP 9
USDJPY -17
GBPJPY -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 14K
XAUUSD -25K
AUDUSD 2.3K
USDCAD 406
USDCHF 513
GBPUSD -74
EURCAD -1K
EURGBP 182
USDJPY -1.3K
GBPJPY -780
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.40 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.07 × 15
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 602
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
FusionMarkets-Live 2
1.26 × 92
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.82 × 116
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
2.90 × 31
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
vps17
Keine Bewertungen
2025.12.30 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 21:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 20:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 23:35
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Connect ai
30 USD pro Monat
-33%
0
0
USD
335
USD
11
99%
1 180
65%
30%
0.79
-0.14
USD
64%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.