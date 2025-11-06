- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 180
Gewinntrades:
771 (65.33%)
Verlusttrades:
409 (34.66%)
Bester Trade:
17.40 USD
Schlechtester Trade:
-48.07 USD
Bruttoprofit:
632.93 USD (38 636 pips)
Bruttoverlust:
-799.38 USD (50 049 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (23.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.18 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
30.38%
Max deposit load:
117.35%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
268
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.52
Long-Positionen:
574 (48.64%)
Short-Positionen:
606 (51.36%)
Profit-Faktor:
0.79
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-5.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-228.50 USD (8)
Wachstum pro Monat :
75.87%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
318.93 USD
Maximaler:
318.93 USD (63.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.66% (318.93 USD)
Kapital:
16.54% (37.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|472
|XAUUSD
|389
|AUDUSD
|111
|USDCAD
|88
|USDCHF
|58
|GBPUSD
|48
|EURCAD
|6
|EURGBP
|4
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|120
|XAUUSD
|-320
|AUDUSD
|66
|USDCAD
|-12
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|-10
|EURGBP
|9
|USDJPY
|-17
|GBPJPY
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|-25K
|AUDUSD
|2.3K
|USDCAD
|406
|USDCHF
|513
|GBPUSD
|-74
|EURCAD
|-1K
|EURGBP
|182
|USDJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-780
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17.40 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.07 × 15
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 602
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
FusionMarkets-Live 2
|1.26 × 92
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.82 × 116
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|2.90 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
vps17
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-33%
0
0
USD
USD
335
USD
USD
11
99%
1 180
65%
30%
0.79
-0.14
USD
USD
64%
1:100