Fajar Firdzatul Nugraha

TayTay

Fajar Firdzatul Nugraha
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
37 (53.62%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (46.38%)
En iyi işlem:
501.02 USD
En kötü işlem:
-291.95 USD
Brüt kâr:
4 047.67 USD (77 697 pips)
Brüt zarar:
-2 542.29 USD (46 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (661.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 691.69 USD (11)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.13%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
56 (81.16%)
Satış işlemleri:
13 (18.84%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
21.82 USD
Ortalama kâr:
109.40 USD
Ortalama zarar:
-79.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-721.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-721.27 USD (11)
Aylık büyüme:
-7.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
227.68 USD
Maksimum:
985.65 USD (14.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.10% (150.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 52
AUDJPY 6
USDJPY 3
GBPJPY 3
NZDJPY 2
CHFJPY 2
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 848
AUDJPY 229
USDJPY 175
GBPJPY -63
NZDJPY 159
CHFJPY -301
EURJPY 459
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
AUDJPY 3.6K
USDJPY 243
GBPJPY -75
NZDJPY 2.1K
CHFJPY -1.3K
EURJPY 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +501.02 USD
En kötü işlem: -292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +661.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -721.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
My Portofolio, greeating to you all, bless you all
İnceleme yok
2025.11.06 02:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.