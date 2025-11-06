- Büyüme
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
37 (53.62%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (46.38%)
En iyi işlem:
501.02 USD
En kötü işlem:
-291.95 USD
Brüt kâr:
4 047.67 USD (77 697 pips)
Brüt zarar:
-2 542.29 USD (46 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (661.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 691.69 USD (11)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.13%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
56 (81.16%)
Satış işlemleri:
13 (18.84%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
21.82 USD
Ortalama kâr:
109.40 USD
Ortalama zarar:
-79.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-721.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-721.27 USD (11)
Aylık büyüme:
-7.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
227.68 USD
Maksimum:
985.65 USD (14.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.10% (150.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|AUDJPY
|6
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|848
|AUDJPY
|229
|USDJPY
|175
|GBPJPY
|-63
|NZDJPY
|159
|CHFJPY
|-301
|EURJPY
|459
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|AUDJPY
|3.6K
|USDJPY
|243
|GBPJPY
|-75
|NZDJPY
|2.1K
|CHFJPY
|-1.3K
|EURJPY
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +501.02 USD
En kötü işlem: -292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +661.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -721.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
My Portofolio, greeating to you all, bless you all
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
8
0%
69
53%
100%
1.59
21.82
USD
USD
2%
1:50