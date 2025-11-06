SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TayTay
Fajar Firdzatul Nugraha

TayTay

Fajar Firdzatul Nugraha
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 71%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
194
Transacciones Rentables:
98 (50.51%)
Transacciones Irrentables:
96 (49.48%)
Mejor transacción:
1 203.83 USD
Peor transacción:
-296.53 USD
Beneficio Bruto:
17 869.14 USD (335 964 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 309.64 USD (266 653 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (3 381.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 381.13 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
92.29%
Carga máxima del depósito:
17.51%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
145 (74.74%)
Transacciones Cortas:
49 (25.26%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
18.35 USD
Beneficio medio:
182.34 USD
Pérdidas medias:
-149.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-2 580.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 580.34 USD (12)
Crecimiento al mes:
17.33%
Pronóstico anual:
210.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
227.68 USD
Máxima:
4 208.33 USD (45.14%)
Reducción relativa:
De balance:
41.84% (4 208.33 USD)
De fondos:
9.39% (860.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 165
AUDJPY 8
NZDJPY 4
USDJPY 4
EURJPY 4
CHFJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 2
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.3K
AUDJPY 284
NZDJPY 618
USDJPY -111
EURJPY 208
CHFJPY -39
GBPJPY -63
CADJPY -512
NQ100.R -92
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 79K
AUDJPY 3.6K
NZDJPY 4.1K
USDJPY -757
EURJPY 780
CHFJPY -282
GBPJPY -75
CADJPY -2K
NQ100.R -15K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 203.83 USD
Peor transacción: -297 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +3 381.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 580.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
My Portofolio, greeating to you all, bless you all
No hay comentarios
2025.11.24 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 17:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 02:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TayTay
30 USD al mes
71%
0
0
USD
6.1K
USD
15
0%
194
50%
92%
1.24
18.35
USD
42%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.