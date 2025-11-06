- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
194
盈利交易:
98 (50.51%)
亏损交易:
96 (49.48%)
最好交易:
1 203.83 USD
最差交易:
-296.53 USD
毛利:
17 869.14 USD (335 964 pips)
毛利亏损:
-14 309.64 USD (266 653 pips)
最大连续赢利:
15 (3 381.13 USD)
最大连续盈利:
3 381.13 USD (15)
夏普比率:
0.11
交易活动:
92.29%
最大入金加载:
17.51%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.85
长期交易:
145 (74.74%)
短期交易:
49 (25.26%)
利润因子:
1.25
预期回报:
18.35 USD
平均利润:
182.34 USD
平均损失:
-149.06 USD
最大连续失误:
12 (-2 580.34 USD)
最大连续亏损:
-2 580.34 USD (12)
每月增长:
17.33%
年度预测:
210.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
227.68 USD
最大值:
4 208.33 USD (45.14%)
相对跌幅:
结余:
41.84% (4 208.33 USD)
净值:
9.39% (860.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.3K
|AUDJPY
|284
|NZDJPY
|618
|USDJPY
|-111
|EURJPY
|208
|CHFJPY
|-39
|GBPJPY
|-63
|CADJPY
|-512
|NQ100.R
|-92
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|79K
|AUDJPY
|3.6K
|NZDJPY
|4.1K
|USDJPY
|-757
|EURJPY
|780
|CHFJPY
|-282
|GBPJPY
|-75
|CADJPY
|-2K
|NQ100.R
|-15K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 203.83 USD
最差交易: -297 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +3 381.13 USD
最大连续亏损: -2 580.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
My Portofolio, greeating to you all, bless you all
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
71%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
15
0%
194
50%
92%
1.24
18.35
USD
USD
42%
1:50