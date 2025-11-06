SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TayTay
Fajar Firdzatul Nugraha

TayTay

Fajar Firdzatul Nugraha
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 58%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
199
Gewinntrades:
98 (49.24%)
Verlusttrades:
101 (50.75%)
Bester Trade:
1 203.83 USD
Schlechtester Trade:
-296.53 USD
Bruttoprofit:
17 869.14 USD (335 964 pips)
Bruttoverlust:
-14 757.21 USD (281 128 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (3 381.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 381.13 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
92.29%
Max deposit load:
17.51%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.74
Long-Positionen:
150 (75.38%)
Short-Positionen:
49 (24.62%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
15.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
182.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-146.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 580.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 580.34 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-7.57%
Jahresprognose:
-91.81%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
227.68 USD
Maximaler:
4 208.33 USD (45.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.84% (4 208.33 USD)
Kapital:
9.39% (860.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 169
AUDJPY 8
NZDJPY 4
USDJPY 4
EURJPY 4
CHFJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 2
NQ100.R 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
AUDJPY 284
NZDJPY 618
USDJPY -111
EURJPY 208
CHFJPY -39
GBPJPY -63
CADJPY -512
NQ100.R -100
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 69K
AUDJPY 3.6K
NZDJPY 4.1K
USDJPY -757
EURJPY 780
CHFJPY -282
GBPJPY -75
CADJPY -2K
NQ100.R -19K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 203.83 USD
Schlechtester Trade: -297 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 381.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 580.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
My Portofolio, greeating to you all, bless you all
Keine Bewertungen
2025.11.24 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 17:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 02:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
