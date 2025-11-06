- 자본
- 축소
트레이드:
212
이익 거래:
108 (50.94%)
손실 거래:
104 (49.06%)
최고의 거래:
1 203.83 USD
최악의 거래:
-296.53 USD
총 수익:
18 783.68 USD (382 130 pips)
총 손실:
-15 024.41 USD (294 428 pips)
연속 최대 이익:
15 (3 381.13 USD)
연속 최대 이익:
3 381.13 USD (15)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
82.68%
최대 입금량:
17.51%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
162 (76.42%)
숏(주식차입매도):
50 (23.58%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
17.73 USD
평균 이익:
173.92 USD
평균 손실:
-144.47 USD
연속 최대 손실:
12 (-2 580.34 USD)
연속 최대 손실:
-2 580.34 USD (12)
월별 성장률:
38.22%
연간 예측:
463.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
227.68 USD
최대한의:
4 208.33 USD (45.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.84% (4 208.33 USD)
자본금별:
9.39% (860.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|182
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|NQ100.R
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.5K
|AUDJPY
|284
|NZDJPY
|618
|USDJPY
|-111
|EURJPY
|208
|CHFJPY
|-39
|GBPJPY
|-63
|CADJPY
|-512
|NQ100.R
|-100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|102K
|AUDJPY
|3.6K
|NZDJPY
|4.1K
|USDJPY
|-757
|EURJPY
|780
|CHFJPY
|-282
|GBPJPY
|-75
|CADJPY
|-2K
|NQ100.R
|-19K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 203.83 USD
최악의 거래: -297 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +3 381.13 USD
연속 최대 손실: -2 580.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
