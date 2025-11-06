- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
194
Прибыльных трейдов:
98 (50.51%)
Убыточных трейдов:
96 (49.48%)
Лучший трейд:
1 203.83 USD
Худший трейд:
-296.53 USD
Общая прибыль:
17 869.14 USD (335 964 pips)
Общий убыток:
-14 309.64 USD (266 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (3 381.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 381.13 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
95.91%
Макс. загрузка депозита:
17.51%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
145 (74.74%)
Коротких трейдов:
49 (25.26%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
18.35 USD
Средняя прибыль:
182.34 USD
Средний убыток:
-149.06 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 580.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 580.34 USD (12)
Прирост в месяц:
10.27%
Годовой прогноз:
124.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
227.68 USD
Максимальная:
4 208.33 USD (45.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.84% (4 208.33 USD)
По эквити:
9.39% (860.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.3K
|AUDJPY
|284
|NZDJPY
|618
|USDJPY
|-111
|EURJPY
|208
|CHFJPY
|-39
|GBPJPY
|-63
|CADJPY
|-512
|NQ100.R
|-92
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|79K
|AUDJPY
|3.6K
|NZDJPY
|4.1K
|USDJPY
|-757
|EURJPY
|780
|CHFJPY
|-282
|GBPJPY
|-75
|CADJPY
|-2K
|NQ100.R
|-15K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 203.83 USD
Худший трейд: -297 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +3 381.13 USD
Макс. убыток в серии: -2 580.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
My Portofolio, greeating to you all, bless you all
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
71%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
15
0%
194
50%
96%
1.24
18.35
USD
USD
42%
1:50