Fajar Firdzatul Nugraha

TayTay

Fajar Firdzatul Nugraha
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 71%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
194
Прибыльных трейдов:
98 (50.51%)
Убыточных трейдов:
96 (49.48%)
Лучший трейд:
1 203.83 USD
Худший трейд:
-296.53 USD
Общая прибыль:
17 869.14 USD (335 964 pips)
Общий убыток:
-14 309.64 USD (266 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (3 381.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 381.13 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
95.91%
Макс. загрузка депозита:
17.51%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
145 (74.74%)
Коротких трейдов:
49 (25.26%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
18.35 USD
Средняя прибыль:
182.34 USD
Средний убыток:
-149.06 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 580.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 580.34 USD (12)
Прирост в месяц:
10.27%
Годовой прогноз:
124.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
227.68 USD
Максимальная:
4 208.33 USD (45.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.84% (4 208.33 USD)
По эквити:
9.39% (860.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 165
AUDJPY 8
NZDJPY 4
USDJPY 4
EURJPY 4
CHFJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 2
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.3K
AUDJPY 284
NZDJPY 618
USDJPY -111
EURJPY 208
CHFJPY -39
GBPJPY -63
CADJPY -512
NQ100.R -92
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 79K
AUDJPY 3.6K
NZDJPY 4.1K
USDJPY -757
EURJPY 780
CHFJPY -282
GBPJPY -75
CADJPY -2K
NQ100.R -15K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 203.83 USD
Худший трейд: -297 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +3 381.13 USD
Макс. убыток в серии: -2 580.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
My Portofolio, greeating to you all, bless you all
Нет отзывов
2025.11.24 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 17:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 02:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TayTay
30 USD в месяц
71%
0
0
USD
6.1K
USD
15
0%
194
50%
96%
1.24
18.35
USD
42%
1:50
Копировать

