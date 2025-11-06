シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TayTay
Fajar Firdzatul Nugraha

TayTay

Fajar Firdzatul Nugraha
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 71%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
194
利益トレード:
98 (50.51%)
損失トレード:
96 (49.48%)
ベストトレード:
1 203.83 USD
最悪のトレード:
-296.53 USD
総利益:
17 869.14 USD (335 964 pips)
総損失:
-14 309.64 USD (266 653 pips)
最大連続の勝ち:
15 (3 381.13 USD)
最大連続利益:
3 381.13 USD (15)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
92.29%
最大入金額:
17.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
145 (74.74%)
短いトレード:
49 (25.26%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
18.35 USD
平均利益:
182.34 USD
平均損失:
-149.06 USD
最大連続の負け:
12 (-2 580.34 USD)
最大連続損失:
-2 580.34 USD (12)
月間成長:
17.33%
年間予想:
210.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
227.68 USD
最大の:
4 208.33 USD (45.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.84% (4 208.33 USD)
エクイティによる:
9.39% (860.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 165
AUDJPY 8
NZDJPY 4
USDJPY 4
EURJPY 4
CHFJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 2
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.3K
AUDJPY 284
NZDJPY 618
USDJPY -111
EURJPY 208
CHFJPY -39
GBPJPY -63
CADJPY -512
NQ100.R -92
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 79K
AUDJPY 3.6K
NZDJPY 4.1K
USDJPY -757
EURJPY 780
CHFJPY -282
GBPJPY -75
CADJPY -2K
NQ100.R -15K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 203.83 USD
最悪のトレード: -297 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +3 381.13 USD
最大連続損失: -2 580.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 より多く...
My Portofolio, greeating to you all, bless you all
レビューなし
2025.11.24 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 17:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 02:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TayTay
30 USD/月
71%
0
0
USD
6.1K
USD
15
0%
194
50%
92%
1.24
18.35
USD
42%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください