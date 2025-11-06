- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
194
利益トレード:
98 (50.51%)
損失トレード:
96 (49.48%)
ベストトレード:
1 203.83 USD
最悪のトレード:
-296.53 USD
総利益:
17 869.14 USD (335 964 pips)
総損失:
-14 309.64 USD (266 653 pips)
最大連続の勝ち:
15 (3 381.13 USD)
最大連続利益:
3 381.13 USD (15)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
92.29%
最大入金額:
17.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
145 (74.74%)
短いトレード:
49 (25.26%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
18.35 USD
平均利益:
182.34 USD
平均損失:
-149.06 USD
最大連続の負け:
12 (-2 580.34 USD)
最大連続損失:
-2 580.34 USD (12)
月間成長:
17.33%
年間予想:
210.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
227.68 USD
最大の:
4 208.33 USD (45.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.84% (4 208.33 USD)
エクイティによる:
9.39% (860.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.3K
|AUDJPY
|284
|NZDJPY
|618
|USDJPY
|-111
|EURJPY
|208
|CHFJPY
|-39
|GBPJPY
|-63
|CADJPY
|-512
|NQ100.R
|-92
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|79K
|AUDJPY
|3.6K
|NZDJPY
|4.1K
|USDJPY
|-757
|EURJPY
|780
|CHFJPY
|-282
|GBPJPY
|-75
|CADJPY
|-2K
|NQ100.R
|-15K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 203.83 USD
最悪のトレード: -297 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +3 381.13 USD
最大連続損失: -2 580.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
My Portofolio, greeating to you all, bless you all
レビューなし
