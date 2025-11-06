SegnaliSezioni
Fajar Firdzatul Nugraha

TayTay

Fajar Firdzatul Nugraha
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
37 (53.62%)
Loss Trade:
32 (46.38%)
Best Trade:
501.02 USD
Worst Trade:
-291.95 USD
Profitto lordo:
4 047.67 USD (77 697 pips)
Perdita lorda:
-2 542.29 USD (46 465 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (661.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 691.69 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
56 (81.16%)
Short Trade:
13 (18.84%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
21.82 USD
Profitto medio:
109.40 USD
Perdita media:
-79.45 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-721.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-721.27 USD (11)
Crescita mensile:
-7.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
227.68 USD
Massimale:
985.65 USD (14.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.10% (150.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 52
AUDJPY 6
USDJPY 3
GBPJPY 3
NZDJPY 2
CHFJPY 2
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 848
AUDJPY 229
USDJPY 175
GBPJPY -63
NZDJPY 159
CHFJPY -301
EURJPY 459
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
AUDJPY 3.6K
USDJPY 243
GBPJPY -75
NZDJPY 2.1K
CHFJPY -1.3K
EURJPY 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +501.02 USD
Worst Trade: -292 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +661.74 USD
Massima perdita consecutiva: -721.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
279 più
My Portofolio, greeating to you all, bless you all
Non ci sono recensioni
2025.11.06 02:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
