- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
37 (53.62%)
Loss Trade:
32 (46.38%)
Best Trade:
501.02 USD
Worst Trade:
-291.95 USD
Profitto lordo:
4 047.67 USD (77 697 pips)
Perdita lorda:
-2 542.29 USD (46 465 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (661.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 691.69 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
56 (81.16%)
Short Trade:
13 (18.84%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
21.82 USD
Profitto medio:
109.40 USD
Perdita media:
-79.45 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-721.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-721.27 USD (11)
Crescita mensile:
-7.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
227.68 USD
Massimale:
985.65 USD (14.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.10% (150.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|AUDJPY
|6
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|848
|AUDJPY
|229
|USDJPY
|175
|GBPJPY
|-63
|NZDJPY
|159
|CHFJPY
|-301
|EURJPY
|459
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|AUDJPY
|3.6K
|USDJPY
|243
|GBPJPY
|-75
|NZDJPY
|2.1K
|CHFJPY
|-1.3K
|EURJPY
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +501.02 USD
Worst Trade: -292 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +661.74 USD
Massima perdita consecutiva: -721.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
My Portofolio, greeating to you all, bless you all
Non ci sono recensioni
